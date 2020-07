Guardaespaldas de Depp: Amber Heard abusaba del actor

El jefe de seguridad de Johnny Depp afirmó que Amber Heard abusó físicamente del astro de Hollywood durante su tempestuoso matrimonio, al presentar su testimonio en apoyo de la demanda de Depp contra un tabloide británico que lo acusa de haber agredido a su exesposa.

Los abogados de Depp también presentaron declaraciones de dos exparejas del actor, Winona Ryder y Vanessa Paradis, quienes dijeron que no podían conciliar las denuncias de violencia de Heard con el hombre amable y amoroso al que conocieron.

Depp demandó a News Group Newspapers, editora de The Sun, y al editor ejecutivo del diario, Dan Wootton, por un artículo de abril de 2018 en el que se refirieron a él como un "marido golpeador". Niega rotundamente que haya abusado de Heard.

En una declaración escrita presentada cuando apareció en la corte, el oficial de seguridad Sean Bett dijo que "durante el curso de la relación del señor Depp y la señora Heard, la señora Heard fue abusiva verbal y físicamente hacia el señor Depp".

"En muchas ocasiones, atestigüé cómo le gritaba al señor Depp. Asimismo, el señor Depp me dijo múltiples veces que la señora Heard había abusado físicamente de él", declaró.

Bett, un exagente de policía de Los Ángeles que ha trabajado para Depp durante una década, dijo que con regularidad tuvo que sacar al astro de "Pirates of the Caribbean" ("Piratas del Caribe") de situaciones malas cuando Heard estaba de un "humor abusivo".

"La señora Heard a menudo se comportaba de esta manera cuando bebía. Aprendí rápidamente a reconocer las señales para poder salir de la situación antes de que empeorara", dijo.

Depp, de 57 años, y Heard, de 34, se conocieron en el plató de la comedia de 2011 "The Rum Diary" ("Diario de un seductor") y se casaron en Los Ángeles en febrero de 2015. Heard pidió el divorcio al año siguiente y éste quedó finalizado en 2017.

La defensa de The Sun se basa en las denuncias de Heard de 14 incidentes de violencia por parte de Depp entre 2013 y 2016, incluyendo en su isla privada en las Bahamas, una casa alquilada en Australia y un avión privado. Él las niega todas y alega que Heard era la agresora en la relación, que comparó con "una escena del crimen a punto de ocurrir".

En una semana y media de testimonios, el juez Andrew Nicol ha escuchado de Depp — quien acusó a Heard de compilar un dossier de argumentos falsos en su contra — y varios empleados actuales y pasados que han avalado su versión de los acontecimientos.

Heard debe presentar su lado de la historia la próxima semana.

Bett fue interrogado el jueves por la abogada de The Sun, Sasha Wass, quien cuestionó su declaración de que nunca vio a Heard con moretones o marcas en el rostro o el cuerpo, pero sí a Depp con lesiones infligidas por su esposa.

Hubo una disputa sobre la fecha de una foto tomada por Bett del actor con el rostro magullado, y Wass sugirió que Bett estaba mintiendo para proteger a su jefe.

"Puede llamarme un mentiroso cien veces. No soy un mentiroso. Estoy diciendo la verdad", dijo Bett.

Las exparejas de Depp Vanessa Paradis y Winona Ryder tenían previsto presentar evidencia en persona, pero el abogado de Depp dijo el jueves que ya no necesitaba llamarlas al banquillo de los testigos, "aunque hubiera sido un placer tenerlas aquí", porque The Sun no refuta el argumento de que Depp nunca fue violento con ellas.

Depp y Paradis, una cantante francesa, tuvieron un hijo y una hija durante su relación de 14 años, que terminó en 2012. Ryder, una conocida actriz estadounidense, fue su novia por varios años en la década de 1990.

En su declaración escrita, Ryder dijo que estuvo "en shock, confundida y molesta" cuando oyó de las acusaciones contra Depp.

"Él nunca, nunca fue violento conmigo", dijo. "Él nunca, nunca fue para nada abusivo hacia mí. Nunca fue violento ni abusivo con nadie en mi presencia".

"No quiero llamar a nadie mentiroso, pero de mi experiencia con Johnny, me resulta imposible creer que alegatos tan horribles sean verdad", agregó.

Paradis dijo en su declaración que ella siempre conoció a Depp como "una persona y un padre amable, atento, generoso y no violento".

Dijo que las denuncias de abuso de Heard no eran para "nada como el verdadero Johnny que conozco, y de mi experiencia personal de muchos años puedo decir que nunca fue violento ni abusivo conmigo".