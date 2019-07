Guardado descarta su salida a la MLS o a la MX

QUERÉTARO, Qro.

La carrera de Andrés Guardado en el fútbol europeo está por llegar a su duodécima temporada en fila. Y el mediocampista mexicano piensa en extenderla todavía más y con ello aplazar un posible fichaje por la MLS o un regreso a la Liga MX.



"De esas tres opciones, está mucho más cerca renovar con el Betis que salir del club. Valoro que ellos quieran extender mi contrato, especialmente porque tengo 33 años prácticamente", sostuvo tras el partido en el que Betis se enfrentó a los Gallos Blancos de Quéretaro.



Guardado es una pieza fundamental para los del Benito Villamarín. Es uno de los jugadores que participa en la creación de jugadas en el ataque, le da buena circulación a la pelota y sirve como un escudo cuando lo requiere el equipo en defensa. Además, es el segundo capitán de la escuadra después del histórico español Joaquín.



El mediocampista no es el único que deja entrever que está trabajando la renovación con el club. Rubi, su entrenador, sostiene que la extensión de contrato la está llevando la directiva del club y que ésta va por buen camino. "Que me ofrezcan la renovación es un gran orgullo. Y la verdad, me gana el sentimiento de quererme quedar con el Betis", agregó al respecto el mediocampista mexicano.