Guanajuato, ´un infierno´; va FGR vs. fiscal local

Ciudad de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) investigará la actuación del Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, por las irregularidades en la captura de familiares de José Antonio Yépez, "El Marro", que derivaron en su liberación.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz, aseguró que la dependencia a su cargo no asumió las diligencias del operativo del 20 de junio porque no correspondían al fuero federal y hubo irregularidades en su ejecución.

"Guanajuato lleva cinco años de ser verdaderamente un infierno de violencia y este señor Fiscal lleva 11 años ahí; nosotros vamos a iniciar un procedimiento para aclarar todas estas conductas y ver si existe alguna una imputación de carácter legal.

"No se puede estar manejando una institución a base de una serie de chismes y de imputaciones mediáticas. Es una cosa muy seria", manifestó Gertz, en entrevista con Radio Fórmula.

Detalló que la Fiscalía de Guanajuato obtuvo una orden de cateo para la búsqueda de un auto con reporte de robo, pero al no encontrarlo localizaron una casa en donde reportaron el hallazgo de "una cantidad menor de drogas" y realizaron detenciones que no tenían que ver con la diligencia original.

"Entonces van al día siguiente con el Ministerio Público federal y le dicen ´házte cargo tú´; el Ministerio Público no lo puede hacer porque no puede asumir una responsabilidad procesal que no hizo, de conductas y diligencias que no llevo a cabo, y con las que no está de acuerdo", explicó.