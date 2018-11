Guadalajara: Entre gritos y aplausos corren en busca de ofertas

Guadalajara, México.

Habían pasado unos 10 minutos, cuando alrededor de 10 compradores ya hacían fila en las cajas, varios con pantallas.



"Ya sabíamos qué íbamos a comprar, venimos en la tarde y vimos lo que había, nos parecieron buenos los precios y volvimos, sólo vamos a comprar esto", señaló Pedro Reyes, quien junto con su esposa llevaba tres pantallas.



Un caso similar fue el de Patricia Pulido, quien compró dos baterías de cocina, las cuales ya había visto con anticipación.



"Yo necesito esto, sí están más baratas que otros días, porque ya las había revisado, así que me llevo una para mí y otra para mi hija", dijo.



Por otro lado, Brandon, quien salió con cuatro pantallas, aseguró que sólo quería comprar una para él, pero al ver los descuentos decidió comprar tres más de regalo.



"Yo ya sabía lo que quería, pero la verdad es que no las había visto, llevo tres más pequeñas para regalar y la más grande para mí".



A pesar de que la mayoría de la gente se observaba contenta, en Walmart La Calma, que abrió sus cajas a las 00:10 para los primeros compradores, Manuel subrayó que hicieron falta promociones en otros departamentos que no fueran de electrónica.



"Yo no llevo una pantalla porque no la necesito, llevo varios tenis, audífonos, pero creo que no hubo descuentos tan atractivos en otros departamentos como en el de electrónica y creo que sí debe haber", expresó.



La mayoría de estos compradores aseguró que acudieron en las primeras horas del Buen Fin a hacer sus compras porque querían ahorrarse filas o porque el trabajo no les permite ir de día.



El Buen Fin se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre.