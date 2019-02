Grupo internacional aborda caso Venezuela

NOTICIAS RELACIONADAS Guaidó pide ayuda al Papa para salir de la crisis

Cd. de México.

El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela se reúne este jueves en Montevideo, Uruguay, con la asistencia de 13 cancilleres para promover una salida a la crisis política en el país.



La ceremonia de apertura, a la que asistió el titular de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, la encabezaron el Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini.



El Mandatario uruguayo afirmó que el objetivo del grupo es identificar puntos de encuentro y articular acciones que coadyuven a la serenidad, comunicación y acuerdo político que se necesita en Venezuela para resolver el conflicto político.



"Esa es la razón del grupo internacional de contacto y ello en el marco del pleno respeto del derecho internacional y los alienables derechos del pueblo venezolano", expresó.



Como México, Uruguay tiene una postura neutral frente a reconocer o no a Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela o a Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional que se autoproclamó "Presidente encargado" el pasado 23 de enero al considerar que el líder chavista usurpó el cargo mediante una reelección manipulada.

"La postura de Uruguay no nace del vacío histórico, sino que es consecuente con la línea de larga duración con la política exterior, no intervención, igualdad soberana, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, protección y promoción de los derechos humanos", manifestó Vázquez.



En tanto, Mogherini dijo que aunque los países reunidos tienen diferentes puntos de vista, coinciden en que se debe contribuir a una solución política, pacífica y democrática para resolver la crisis en Venezuela.



"El objetivo de este grupo no es imponer procesos o soluciones a los venezolanos, está claro que la solución de esta crisis debe provenir del pueblo de Venezuela", señaló.



"El objetivo tampoco es establecer una mediación o una negociación directa, pero creemos que una iniciativa internacional es importante para acompañar una salida pacífica y democrática de la actual crisis, a través de elecciones presidenciales , libres, transparentes y creíbles".



En la reunión participan los cancilleres de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay.



"Debemos intentar el día de hoy llegar a un entendimiento común entre todos nosotros sobre los aspectos clave de la situación en el país y también sobre las condiciones mínimas y necesarias para un proceso de transición política que desemboque en elecciones, así como la mejor manera de utilizar este grupo para promover ese elecciones", indicó Mogherini.



En la reunión, que después de la inauguración se realiza de manera privada, México y Uruguay presentarán el Mecanismo de Montevideo, que tiene como objetivo exhortar a las partes en Venezuela a garantizar una solución pacífica al conflicto en el que se encuentra el país latinoamericano.



En caso de aceptarse por ambas partes en Venezuela, el mecanismo contempla cuatro fases: diálogo inmediato, proceso de negociación, construcción de compromisos, e implementación.