China no es miembro de la corte y podría usar su poder de veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear acciones contra funcionarios chinos, dijo Human Rights Watch en un informe. Sin embargo, el grupo con sede en Nueva York dijo que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU debería crear un organismo para investigar los cargos, identificar a los responsables y proporcionar una hoja de ruta para hacerlos responsables.

Noticia Relacionada Grupo insta a la ONU a investigar a China por crímenes de lesa humanidad

Más de 1 millón de personas han sido confinadas en campamentos en Xinjiang, según gobiernos e investigadores extranjeros. Las autoridades están acusadas de imponer trabajo forzoso y controles de natalidad.

El gobierno chino rechaza las denuncias de abusos y dice que los campamentos son de capacitación laboral para apoyar el desarrollo económico y combatir el radicalismo islámico. El gobierno está presionando a las marcas extranjeras de ropa y calzado para revertir las decisiones de dejar de usar algodón de Xinjiang debido a los informes de posible trabajo forzoso allí.

El entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró en los últimos días de la administración Trump que China estaba cometiendo un genocidio en Xinjiang. Su sucesor durante la presidencia de Joe Biden, Antony Blinken, ha conservado esa designación.

Los parlamentos de Bélgica, los Países Bajos y Canadá han acusado a Beijing de genocidio, aunque el primer ministro canadiense Justin Trudeau se ha mostrado reacio a utilizar el término.

Un portavoz del gobernante Partido Comunista rechazó el lunes las acusaciones de que Beijing ha cometido genocidio o crímenes de lesa humanidad en Xinjiang.

Tales comentarios de Pompeo y otros "son totalmente opuestos a la realidad en Xinjiang", dijo Xu Guixiang, subdirector general del departamento de propaganda del partido para Xinjiang.

"Se puede ver estabilidad y armonía en Xinjiang", dijo Xu en Kashgar, una histórica ciudad de la Ruta de la Seda en el sur de Xinjiang. "No hay crímenes de lesa humanidad ni genocidio, y las poblaciones de minorías étnicas y uigures están en aumento".

Human Rights Watch, que dijo que fue asistido en el informe por una clínica de derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, dijo que no había documentado la intención genocida.

Sin embargo, "si surgiera tal evidencia, los actos que se están cometiendo contra los musulmanes turcos en Xinjiang ... también podrían respaldar un hallazgo de genocidio", dijo el informe.

China ha negado a las Naciones Unidas el acceso irrestricto a la región para investigar.

"¿Quién ha hecho la investigación? ¿Quién está en posición de actuar como juez? ¿Y dónde está la evidencia? No hay ninguno ", dijo el vicecanciller Le Yucheng a The Associated Press en una entrevista la semana pasada. "Nos pusieron sanciones y luego dijeron que les gustaría venir y hacer una investigación para recoger las pruebas. Creo que esta es la típica presunción de culpabilidad ".

Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras y de viaje a funcionarios chinos acusados de abusos en Xinjiang. Washington ha bloqueado las importaciones de varias empresas y de productos de algodón y tomate de la región.

El informe de Human Rights Watch pidió a la Comisión Europea que posponga la presentación de un tratado de inversión propuesto entre la UE y China al Parlamento Europeo para su aprobación hasta que se investiguen las denuncias de trabajo forzoso, se aborden los abusos, se indemnice a las víctimas y se avance hacia la responsabilización de los responsables.

El anuncio el año pasado de que se completaron las negociaciones del tratado generó preguntas sobre si Occidente podría responsabilizar a China por los derechos humanos.