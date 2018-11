Grupo de migrantes reprochan a ONU falta de apoyo

NOTICIAS RELACIONADAS Temen a Tamaulipas

Cd. de México.

"No queremos ver a la ONU en nuestro camino", dijo un migrante de origen hondureño.



Entre los reproches se encuentra la negativa a brindarles transporte para que continúen su camino hacia Estados Unidos.



"Han tomado su decisión en decirnos que no, vengo a dar la cara, a denunciar a la ONU, al Presidente de México, Honduras, Salvador, Guatemala, porque son ellos los que están haciendo que la ONU no nos apoye", dijo Joel García, de Puerto Cortés, Honduras.



"Tenemos niños, mujeres embarazadas, enfermos. Son cosas que la ONU pudo solucionar. Hemos tomado la decisión de no quererlos ver en nuestra caravana".



Carlos, quien viene de El Salvador, reprochó que mientras los pobladores les han ayudado durante su trayecto, la ONU con toda su estructura internacional no pudo brindarles los transportes.



"Lo único que pedimos es tránsito libre porque nuestra meta es llegar al norte, no estar aquí", aseguró.

"La ONU nos rechazó cuando se pidió la ayuda rotundamente. Hacemos responsable a la ONU si hay muertes de aquí para allá, al Gobierno, y con todo respeto, hacemos responsable al Gobierno Mexicano".

Acuerdan salida este sábado





En asamblea, migrantes acordaron que con o sin autobuses, la salida de la Ciudad de México se realizará este sábado a las 05:00 horas.



"Haya o no haya buses a las 5:00 empezamos, y no hay quien nos para", concluyó la Asamblea.



La ruta pensada por la caravana para los autobuses, en caso de que se los den, tendría como destino final la frontera con Estados Unidos por el este de México, tras descartar el paso por Tijuana, Baja California.



"Sería por Monterrey, por Tijuana ya decidimos que no".