Griezmann, el mejor jugador de la Europa League

Lyon, Francia.- El autor de dos goles en la final de la Europa League, ante el Olympique de Marsella, Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, fue nombrado el mejor jugador del partido, según los observadores técnicos de la UEFA.

"La verdad que era un sueño para mí ganar un título con el Athletic, con el ´Cholo´ y con mis compañeros, que me llevo muy bien, y ahí estamos no", expresó Griezmann.

El "Principito" también habló sobre su arribo al club "rojiblanco" y su sentir, "cuando llegué no había esa conexión con la afición y la gente del club, ahora es todo mucho más fuerte y eso me gusta y por eso me dejo las piernas en el campo".

Sin embargo, el delantero francés evitó tocar el tema de los rumores sobre que el equipo de Barcelona lo busca como su nuevo fichaje, "no es momento de hablar de mi futuro. Es momento de celebrar el título junto con mi familia, amigos y afición".