Grettell Valdez: le amputarán parte del dedo

Recientemente su médico detectó otra vez algo en el dedo y aunque se sometería de nueva cuenta a una cirugía para analizar lo que tiene, ya no pudo ser porque el mal se extendió.

"Hace como más de 4 años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron, me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijeron que hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsiar".

"Me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía, y ya estando ahí en la plancha, ya toda listo, llega el doctor y me dice: ´no te voy a operar... en una semana se te expandió y no es normal´.