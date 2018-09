Gremio cultural lamenta decisión

Ciudad de México

La elección del diputado Sergio Mayer (Morena) para presidir la Comisión de Cultura y Cinematografía, tras el cuestionado intento porque el Partido Encuentro Social (PES) encabezara este órgano y el de Salud, fue criticada por creadores y artistas.

Incluso generó suspicacias y motivó a que algunos se preguntaran si no fue un plan calculado por los diputados, para finalmente decantarse por Mayer.

Ana Elena Mallet, curadora y escritora aseguró: "me parece que hicieron una estrategia bastante buena en el sentido de que ante el pánico y el escozor que nos dio a todos porque el PES liderara la comisión, pues ya Sergio Mayer nos parece hasta una buena opción... Pero bueno, démosle el beneficio de la duda. No tiene ninguna experiencia en temas culturales, en hacer gestión, cabildeo... pero prometió que se iba a incrementar el presupuesto en el sector y la verdad es que eso sí lo necesitamos tremendamente. Mayer debe tener conciencia de que la comunidad va a estar ahí empujando y exigiendo".

LE LLUEVEN CRÍTICAS

Para la artista y activista Lorena Wolffer, se eligió una figura que representa una forma de pensar que simplifica a la mujer.

"Poco conozco la figura de él, pero yo estoy a favor de una idea del arte y de la cultura que sean incluyentes, que partan del reconocimiento a la diversidad y un personaje como él parece representar todo lo opuesto. El resarcimiento que se hizo con quitarle las comisiones al PES, vuelve a ser bien problemático al entregarle las comisiones a alguien como él".

La artista visual Mónica Mayer manifestó: "es otra vez evitar un socavón para caer en el bache. Invariablemente hay personas que no están calificadas para estar al frente de una comisión de cultura. Como persona no lo conozco, me pregunto qué tanto conoce al medio artístico, dudo que lo conozca para nada. Entonces no creo que vaya a representar más que a su mínimo sector".

El escritor David Huerta opinó: "creo que los de Morena razonan más o menos así: ´lo de la cultura tiene que ver con artistas, ¿no? Artistas son los de Televisa. Entonces que un artista —Sergio Mayer— se ocupe de esas cosas´. Es un desastre. Yo firmé la carta contra el PES y ahora nos dieron gusto: quitaron al PES de la jugada y metieron a un farandulero, a Mayer".

SE DEFIENDE

Por su parte, el diputado morenista Sergio Mayer señaló que para presidir la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados no se necesita ser ni Sócrates, ni intelectual.

Contribuir a que se garantice el acceso a la cultura y a las artes a los niños y jóvenes, buscar más presupuesto y escuchar las necesidades del sector, son algunas de las tareas que emprenderá.

Después de que Morena "le quitó" a la bancada del PES las comisiones de Cultura y de Salud, la madrugada del jueves fueron elegidos como presidentes de estos órganos legislativos el actor y empresaria Sergio Mayer y Miroslava Sánchez, respectivamente.

El cambio ocurrió luego de que la comunidad cultural se manifestara en las redes sociales y en los medios de comunicación en contra de esta decisión.