Greg LaFleur superó el racismo

Guadalajara, Jalisco.

Posiblemente, el nombre de Greg LaFleur diga poco en la historia de la NFL, pero el que fuera ala cerrada de las Águilas de Filadelfia, los Potros de Indianápolis, y los Cardenales de San Luis, superó la adversidad en una época complicada para los jugadores de raza negra.

LaFleur nació en 1958, y en los años posteriores debió ir contra la segregación racial que existía en los colegios de Estados Unidos, ya que fue hasta principios de la década de 1970 cuando el gobierno federal dio la orden de integrar a jugadores de color a los equipos, lo cual no era bien visto.

Un ejemplo del conflicto está en la cinta "Remember The Titans", estelarizada por Denzel Washington, y que está basada en hechos reales.

"Eso fue un hecho real, y así sucedió", recuerda Greg en entrevista con Grupo REFORMA.

Incluso, a nivel colegial, Greg se desempeñaba como mariscal de campo, pero en la NFL no estaba permitido que un jugador de color estuviera en dicha posición por lo cual debió cambiar a ala cerrada.

"Yo crecí en una situación malísima, a finales de los 60 es cuando hubo un cambio muy importante, y a partir de entonces mejoraron las cosas poco a poco. Actualmente en televisión se dice: ´este es el primer jugador afroamericano en lograr tal marca´, eso está sucediendo ahorita. Y cuando yo jugaba no había ningún coach negro", relata LaFleur.

Sin embargo, Greg, quien se retiró tras terminar su temporada en 1986 con los Cardenales de San Luis, cuenta que competir en la NFL fue un sueño por lo complicado que es llegar y mantenerse.

"Siempre fue un sueño jugar para la NFL. Cuando no eres profesional, que estás en la prepa y estás en primer año puede ser que tengas que jugar contra un jugador mayor que está en cuarto, y en colegial lo mismo. Pero cuando pasas a la NFL puedes enfrentar a un jugador que es 10 años mayor que tú, con más experiencia, y ese jugador veterano conoce todos los trucos, lo cual es fácil para confundirte como novato", comenta LaFleur.

El ex jugador de 62 años, guarda su mejor instante, pero también su peor recuerdo ante el legendario Lawrence Taylor, de los Gigantes de Nueva York.

"Mi mejor momento fue un pase de anotación de 61 yardas con las Águilas de Filadelfia contra los Santos de Nuevo de Orleans. El mejor recuerdo en realidad no lo es tanto (Risas). Lawrence Taylor probablemente es el mejor jugador que ha jugado futbol americano, y yo tuve que jugar dos veces contra su equipo, enfrentarlo directamente a él. Yo tenía que capturarlo en un instante muy breve, y en esa jugada él dio un paso para atrás, y así era más difícil capturarlo, Lawrence se me fue encima, me pasó por encima, y de esa manera llegó al mariscal, soltó la pelota y anotaron un touchdown", cuenta entre risas.