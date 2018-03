Grecia podría ser expulsada de la FIFA debido a violencia

Herbert Huebel dijo que una serie de incidentes, incluyendo uno en que el propietario de un club salió a la cancha con una pistola para protestar por un gol, son "inaceptables".

"El futbol en Grecia se está yendo a los extremos", dijo Huebel, añadiendo que "no es imposible" que Grecia sea suspendida de la organización. Huebel se reunió con representantes del gobierno y del deporte local en Atenas tras el incidente del domingo después del partido en Tesalónica entre PAOK Thessaloniki y AEK Atenas.



El gobierno suspendió indefinidamente los partidos de la liga luego que el propietario del equipo PAOK Iván Savvidis - un ruso con amplios intereses comerciales en Grecia - corrió a la cancha rodeado de guardaespaldas y con una pistola al cinto, para protestar porque el árbitro había anulado un gol.



Los responsables de la liga griega iniciaron el miércoles procesos disciplinarios contra Savvidis y contra PAOK, lo que pudiera conducir a la pérdida de puntos o incluso la eliminación, y una sanción de cinco años contra el propietario.



"Todos amamos el fútbol, pero es inaceptable que la gente tenga miedo de ir al estadio", declaró Huebel. "¿Cómo puede alguien llevar a sus hijos allí, cuando hay pistolas en la cancha?".



"Por supuesto que lo que se busca en un partido es ganar, pero ello no puede ser a punta de pistola ni con amenazas ni por actos delictivos", añadió.



Tras las conversaciones del miércoles, el presidente de la federación de fútbol de Grecia, Evangelos Grammenos, dijo que representantes de la liga redactarán una declaración contra la violencia para el 23 de marzo tras lo cual el gobierno revisará su posición sobre la suspensión.



"Se decidió que profesionales del fútbol nacional elaborarán un esquema para enfrentar la violencia dentro y fuera de los estadios", dijo Grammenos.



"Si el ministro de deportes decide que estos lineamientos son satisfactorios, él decidirá sobre si revocar o no su decisión".



Huebel dijo que le entregará su reporte a la FIFA en unos 10 días.



"Será un reporte serio", dijo el funcionario, oriundo de Austria.



"No sabemos cuáles serán las decisiones de la FIFA. Hay muchos temas y al final algunos de ellos son considerados por el Consejo de la FIFA. ... Es muy estricta la división de funciones entre la UEFA y la FIFA".