Gravitan sobre Bartlett fraude y hasta homicidio

Político de mano dura, Manuel Bartlett Díaz vuelve a ser sujeto de un riguroso escrutinio debido a su autoritario desempeño como secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando se le involucró en fraudes electorales, acoso a la oposición y represión a periodistas, incluido el brumoso asesinato de Manuel Buendía.

Pero las críticas a Bartlett por su pasado alcanzan también a Andrés Manuel López Obrador, quien lo designó, para el próximo gobierno, como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa estatal desmantelada por la privatización del sector energético a la que ambos se han opuesto.

Las más contundentes críticas al nombramiento de Bartlett provienen de Tatiana Clouthier –coordinadora de la campaña de López Obrador y próxima subsecretaria de Gobernación–, y sobre todo de su hermano Manuel, hijos de Manuel Clouthier del Rincón, Maquío, candidato presidencial panista en 1988.

"(López Obrador) está nombrando a un autoritario y a un represor que, para mí, es la antítesis de los valores democráticos que deberían distinguir al gobierno que va a empezar", ubica Manuel Clouthier Carrillo, quien advierte que un personaje como él no podrá combatir la corrupción en la CFE.

"La corrupción no es nada más robarse el dinero, sino también abusar del poder. La corrupción es una manifestación del abuso del poder, y si alguien representa el peor abuso del poder en la historia del país se llama Bartlett en el sexenio de De la Madrid. ¡Por supuesto!"

Presidente de la Comisión Federal Electoral "que tramó la fraudulenta elección de julio de 1988, a cuyos candidatos Clouthier, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra oficialmente venció Carlos Salinas, Bartlett no cometió un agravio sólo contra estos personajes, sino contra el país y los valores democráticos", precisa el hijo de Maquío, quien, en entrevista, acusa:

"El nombramiento de Bartlett implica que Andrés Manuel no tiene ningún respeto para la familia Clouthier, para Cárdenas y para los mexicanos democráticos que luchamos en la época de los ochenta."

En contraste, otro expanista, Germán Martínez Cázares, a quien López Obrador perfila como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, respalda a Bartlett. "Estoy seguro de que va a ser un buen funcionario", dice en entrevista por separado.

En 2006, como representante del PAN y de Felipe Calderón ante el entonces Instituto Federal Electoral, Martínez Cázares acusó a Bartlett de ser "artífice del fraude de 1988 y presunto asesino del periodista Manuel Buendía", abatido a balazos en 1984.

Bartlett demandó por daño moral a Martínez Cázares y, tras seis años de litigio, éste ganó el juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de sentencia –aprobado por unanimidad– elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación.

"Yo tengo memoria y no tengo rencor. Estoy dispuesto a colaborar con Bartlett, desde cualquier posición que yo tenga, para que sea exitoso el gobierno de López Obrador", subraya Martínez Cázares.

Y le tiende la mano: "Estoy dispuesto a estrechar la mano de Bartlett para que el gobierno de Andrés Manuel sea un éxito".

LOS FRAUDES

Pero Manuel Clouthier nada quiere saber de Bartlett, con quien jamás ha cruzado palabra: "¡No, ni ganas tengo! ¡Si lo veo le digo que vaya y chingue a su madre!".

–¿Ni él lo ha buscado?

–No. ¿Para qué me quiere buscar? No tengo nada que hablar con ese señor. Ese señor lo que le debe a la familia Clouthier y a los mexicanos es una disculpa pública, en vez de estar diciendo que son estupideces.

Y es que esa fue la reacción inmediata de Bartlett tras las críticas a su nombramiento al frente de la CFE, no sólo de los Clouthier, sino de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

"Es normal, son las descalificaciones más estúpidas que se han hecho año tras año y no tienen que ver con el tema de la energía en su gran mayoría", expresó ante los señalamientos sobre su papel en la elección de 1988.

Y Manuel Clouthier acomete contra él y contra López Obrador: "¡Estupidez es su nombramiento, porque es un atentado contra todos los valores democráticos que deben distinguir a esta administración que está por comenzar!".

Manuel Clouthier Carrillo fue testigo de la conducta de Bartlett: cuando él regresaba a Sinaloa tras concluir su carrera en el Tecnológico de Monterrey, en diciembre de 1982, el entonces priista inició su gestión como secretario de Gobernación.

"Me gradúo el 17 de diciembre de 1982; me voy a Sinaloa esa Navidad y me quedo ya en el comienzo del gobierno. Así que me toca estar en Sinaloa cuando mi padre empieza a participar en política electoral y partidaria, y cómo se le deja venir el sistema con toda la represión."

Maquío había sido presidente de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial durante el gobierno de José López Portillo; la nacionalización de la banca en 1982 lo acercó al PAN, aunque él pretendía ser candidato del PRI a la alcaldía de Culiacán, como narró su amigo César Leal al reportero.

El gobierno de De la Madrid ofreció una "renovación moral de la sociedad", pero en el primer año de gobierno, en 1983, se instauró como norma la "inmoralidad electoral" en Baja California, Sinaloa, Oaxaca y Puebla, donde ese año hubo elecciones locales fraudulentas denunciadas por la oposición (Proceso 370).

La represión, afirma Clouthier Carrillo, "no es invento ni opinión, sino hechos que vivimos como familia y vimos todo su paso por la Secretaría de Gobernación en el sexenio del pusilánime Miguel de la Madrid".

Una de las expresiones de acoso a Clouthier fue la invasión de sus tierras agrícolas desde los setenta, y la que sufrió en 1985, la cual, afirma, fue orquestada por Bartlett como secretario de Gobernación.

Manuel Clouthier cuenta al reportero que, tras la invasión, el entonces presidente de la Coparmex, Alfredo Sandoval, anunció en la Ciudad de México que viajaría a Sinaloa para solidarizarse con el expresidente de ese organismo.

Inmediatamente después de este anuncio, otro amigo de Clouthier, el líder empresario Jorge Chapa Salazar, le dijo: "Me acaba de hablar Bartlett y me dice que, si retiras la demanda penal contra los invasores, se salen inmediatamente´".

La respuesta fue: "Jorge, dile a Bartlett que ya no tengo prisa, que ya se pueden quedar los invasores en mi propiedad. Ya viene Alfredo Sandoval, y aquí le vamos a echar chingadazos. Y ahora el que se espere sea él".