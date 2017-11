Grave problema de energía eléctrica en escuela primaria

Nuevo Progreso, Tam.-Se agrava problema en el sistema de energía eléctrica en la escuela primaria Ford número 45 de Nuevo Progreso, en donde programas como escuelas al 100 no terminan por aterrizar y hacer realidad el cambio de transformador, y por si fuera poco ahora tienen problemas en el fluido de la corriente debido a la obstrucción que representan las armas de los arboles, y para cerrar con broche de oro tienen que estar llamando para que pasen por la basura pues es un servicio irregular.

Abordada sobre lo anterior la joven directora Eunice Torres admitió que sí han tenido problemas debido a la altura que han alcanzado las ramas de los arboles, y que pidieron ayuda a servicios primarios, pero les dijeron que ese era problema que loo debían solucionar los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ellos.

También se tiene que estar insistiendo a primarios cuando menos dos veces por semana para que pasen por la basura, ya que el camión pasa antes del horario de apertura de la escuela y no concuerdan por lo que hay que avisarles para que el fin de semana recojan la basura, y no se quede amontonada que no es poca cosa.

Y por si fuera poco no les han hecho efectivo el programa de escuelas al cien, para lo que se refiere al cambio del transformador por uno nuevo, por lo que los recursos se viene invirtiendo en gastos relacionados con la energía eléctrica.