Grave ´error´

En la recta final de la temporada de premios 2020, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood está en medio del ojo del huracán por una imagen en la que se señala sus películas "favoritas" para alzarse con el Oscar.

La publicación que fue subida en su cuenta de Twitter ya no se encuentra, pero sí un mensaje donde se puede leer una disculpa por un "pequeño problema" que sucedió.

En la nueva publicación, que fue subida el lunes a las 23:00 horas, se indicó que la academia que otorga el máximo galardón en el mundo cinematográfico tuvo un "pequeño problema en Twitter", luego que una quiniela se mostrara y que parecía provenir de su cuenta.

"No lo hizo (lanzar la quiniela). Este error ya está resuelto. Y revelaremos nuestras selecciones el domingo", agregó la AMPAS.

La imagen que causó toda la polémica se trató de una serie de "predicciones" que colocaban a "Parasite", de Bong Joon-ho, como la gran ganadora de la noche con los premios Oscar a Mejor película y Película extranjera, así como el de Guión original de 2020.

Esto habría de marcar un giro en los pronósticos que colocan a "1917" de Sam Mendes como la película principal a merecer la máxima categoría, pero gana Mejor director, Efectos visuales y sonido.

La publicación también confirmaría el éxito de Joaquin Phoenix como Mejor actor por "Joker"; el de Renée Zellweger, en Mejor Actriz por "Judy".

El mismo caso es con las actuaciones de reparto; el Oscar recaería en Laura Dern, por "Marriage story", y en Brad Pitt, por "Once upon a time... in Hollywood".