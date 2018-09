Graue abandona CCH en medio de trifulca

Luego de escuchar el pliego petitorio del CCH Azcapotzalco, el Rector de la UNAM, Enrique Graue, aceptó las demandas, pero no firmó.

El Rector salió entre gritos, reclamos y hasta pedradas de la asamblea. Poco antes de las 14:00 horas, el líder universitario salió por la puerta principal del plantel.

"No firmó nada", se escuchó el reclamo desde el interior de la escuela.

Graue subió a su automóvil sin dar declaraciones, momento en el que cayó una piedra enfrente de la unidad sin ocasionar daños.

A su vez, el vocero de la UNAM, Néstor Martínez Cristo aseguró que el Rector no firmó porque se comprometió públicamente con las demandas.

Los alumnos exigieron la asignación de maestros acorde a la demanda, pues hay carencia.

En respuesta, el Rector les dijo que aprobaba la solicitud. Como punto dos, solicitaron que Andrés Palacios, de quien acusaron amenazas, no tome la dirección interina.

Graue indicó que eso será sometido a votación y se tomará muy en cuenta la opinión de estudiantes. En el punto 3, demandaron que no se tomen acciones arbitrarias por parte de autoridades y se vuelvan a borrar murales, lo cual fue aceptado.El Rector contestó que pedirá a la Facultad de Artes y Diseño que elabore un proyecto para reponer murales en CCH Azcapotzalco. Los estudiantes pidieron transparencia y rendición de cuentas a partir de la administración de la directora María Guadalupe, pues señalaron que imponía cuotas.En el punto cinco está atenderde acoso y dar mayor seguridad a la comunidad. Graue aceptó y les prometió que se va a reestructurar la seguridad en laEn laseis, solicitaron expulsar a porros de la Universidad y correcta investigación para no caer en más errores. "Sin esto no podemos regresar a clases", advirtieron.