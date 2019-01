Gran parte del muro ya fue "renovado o construido": Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que gran parte del muro que exige para la frontera sur ya fue "renovado o construid" y que México lo pagará a través del nuevo tratado comercial.

A través de su cuenta de Twitter, Trump dijo que "México va a pagar por el muro a través del nuevo tratado comercial USMCA (el T-MEC). Gran parte del muro ya ha sido renovado o construido". Añadió que los 5 mil 600 millones de dólares que la Cámara de Representantes aprobó "son muy poco en comparación con los beneficios de la Seguridad Nacional. ¡Pronto reembolso!".

El pasado lunes, Trump ya había señalado que México pagaría por el muro a través del T-MEC, el tratado que sustituye al TLCAN.

Los congresistas demócratas rechazan autorizar los 5 mil 600 millones de dólares incluidos en el plan presupuestal de este año, lo que tiene sumido al gobierno de EU en un cierre parcial desde el pasado 22 de diciembre.

Trump convocó para hoy a los legisladores a una reunión donde está previsto hablen sobre seguridad nacional.

Mexico is paying for the Wall through the new USMCA Trade Deal. Much of the Wall has already been fully renovated or built. We have done a lot of work. $5.6 Billion Dollars that House has approved is very little in comparison to the benefits of National Security. Quick payback!