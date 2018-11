Gran desfile por ´Día de Muertos´

"Tenemos que rescatar nuestras tradiciones y no olvidarnos de donde venimos, para saber a donde vamos, no olvidarnos de aquello que estamos dejando para saber que podemos mejorar, la unión que hicimos en esta ocasión valió la pena, por que Río Bravo se lo merece". Carlos Ulivarri López, presidente municipal.

Bajo el lema "Una tradición que nos mantiene vivos" y con la finalidad de rescatar las tradiciones mexicanas, recorren la ciudad partiendo desde la presidencia Municipal, pasando por la avenida Francisco I. Madero, para llegar al panteón Municipal, en coloridos disfraces de catrinas y calacas, entre carros alegóricos, trabajadores del Municipio y escuelas de la localidad, en magnífico desfile del "Día de Muertos", encabezado por Carlos Rafael Ulivarri López, presidente Municipal y su esposa la señora Leticia De León De Ulivarri, primera trabajadora social de Río Bravo, empezando el programa con un concurso de altares en donde se le ofreció un homenaje al joven Luis Carlos Ulivarri.

PARTICIPAN. Más de 10 mil personas y 25 carros alegóricos en este festejo sin precedentes.

Al respecto el Alcalde expresó:

"Tenemos que rescatar nuestras tradiciones y no olvidarnos de donde venimos, para saber a donde vamos, no olvidarnos de aquello que estamos dejando para saber que podemos mejorar, la unión que hicimos en esta ocasión valió la pena, por que Río Bravo se lo merece, nos lo merecemos Río Bravo, a esta ciudad y a su gente nada más le falta cariño, que nos apapachemos unos con otros, por que lo necesita, y vienen más cosas que necesita Río Bravo, para esto necesitamos organizarnos, gracias a Dios ya empezamos el 1 de octubre y estamos dándole ese cariño que necesita nuestra ciudad, porque Río Bravo se merece que se le reconozca por la calidad humana que tiene y por lo que va a tener de aquí en adelante, ahora si, unidos lo vamos a lograr, yo no puedo solo, pero tenemos que unirnos para poder sacar adelante a Río Bravo, y decir me siento orgulloso de ser tamaulipeco y riobravense, prepárense y díganle a la gente que lo que viene es mucho mejor", exclamó.

MARCHAN. Desde la presidencia Municipal, pasando por la avenida Francisco I. Madero hasta llegar al panteón Municipal, hacen el recorrido.

Cabe señalar que en este festejo participaron más de 10 mil personas y 25 carros alegóricos dejando ver una celebración del Día de Muertos nunca antes vista.