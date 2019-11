Gran conmemoración

Ciudad de México.

Justo para conmemorar una década del arranque de la última gira musical del ídolo argentino, llegará a los cines, por única vez el martes 19 de noviembre, Gustavo Cerati: Fuerza Natural Tour En Vivo/Monterrey/Mx/2009.

Esta iniciativa, dice emocionado Adrián Taverna, quien fuera sonidista de cabecera del líder de Soda Stereo, no sólo es un homenaje a la carrera del rockero, fallecido hace cinco años, sino también, para sus seguidores, una experiencia inédita en lo sonoro y lo visual.

LLEGA MEJORADO

"En cuanto a la imagen, este concierto se grabó con todas las cámaras (cinco) por separado. Tiene una nueva edición, no es la misma que se vio en su momento por el streaming. Tiene un tratamiento de cine, de modo que se ve increíble. Es impresionante, eso se mejoró mucho.

"En cuanto al audio, no está comprimido, condición que exige el streaming, entonces el sonido es estéreo, directo de mi consola. Me encargué de hacer el mastering del audio para la nitidez del sonido y sólo le hice un tratamiento para adecuarlo a los sistemas de audio de los cines. Esa calidad va a tener también el DVD".

Taverna, una institución en su ramo en la industria del rock en español, precisa que el 20 de noviembre será lanzado este show, que fue organizado en 2009 en el Estadio de Béisbol Monterrey, por Sony Music en formato físico (2 CDs + DVD) y en todas las plataformas digitales.

"Tiene mucho trabajo de producción, pero no en procesos de mejora, más bien en afinar el audio tal y como lo registró mi consola.

"En cuanto a la definición técnica, es un sonido muy crudo, pero muy fino a la vez", expresa el ingeniero de audio, vía telefónica desde su estudio en Buenos Aires.

GRAN MANCUERNA

Fuerza Natural fue el último disco que lanzó Cerati, y para Taverna es muy emotivo que se le dé ahora el reconocimiento, no sólo porque es uno de los mejores álbumes del autor de éxitos como "Persiana Americana" y "Signos", sino porque el accidente cerebrovascular que sufrió meses después, y luego, su deceso, parecieron haberle restado vida a este trabajo.

"A mí me pone muy feliz que se pueda rescatar esto, sobre todo, por lo que le pasó a Gustavo. No se le había dado la atención debida por la tragedia. Es muy lindo que se le verá como ese 19 de noviembre de 2009, muy bien, muy feliz. Tocando bárbaro. Eso es algo que me gustó mucho cuando vi las imágenes"

Taverna está a la expectativa de este lanzamiento para después embarcarse en una nueva aventura que le depara Soda Stereo, con el regreso de los dos compañeros de Cerati (Charly Alberti y Zeta Bosio) junto a invitados especiales en una gira llamada Gracias Totales, que comenzará el próximo año en Colombia y que hará escala en el Foro Sol el próximo 12 de marzo.