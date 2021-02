Gran caricaturización de la democracia en México

Mi teléfono sonó realmente temprano.

No me despertó porque para eso están mis perros, que son insomnes y ansiosos. Y para colmo son muchos, así que se dan cuerda entre ellos.

Cuando me disponía a salir, camino a la UNAM, cuya soledad de espacios abiertos, en estos tiempos de confinamiento, es un regalo —tanto para mí como para mi manada, que se desfoga molestando a las ardillas—, mi teléfono volvió a timbrar.

Era el mismo número desconocido, así que, además de molestarme por la hora —¿cómo podría saber, la persona que estuviera al otro lado de la línea, que yo estaría despierto tan temprano?—, lo dejé sonar hasta hartarse. No soy muy de contestar números que no conozco, como creo que nos pasa a la enorme mayoría de mexicanos.

Mientras recogía la mierda de uno de mis perros, mi teléfono sonó por tercera vez.

Era, de más está decirlo, el mismo número de las veces anteriores.

Sacudiendo la cabeza y murmurando un insulto, guardé el teléfono otra vez en mi bolsillo y miré la vereda por la que caminaba, al fondo de la cual estaba el desvió que conduce a las canchas de frontón, donde, burlando una reja mal cerrada, suelo jugar a lanzarle la pelota a mis perros.

Justo en el momento en que mi teléfono volvió a timbrar. Convencido —no hay otro motivo para contestar esas llamadas— de que no dejarían de joderme, jalé aire, contesté y me llevé el aparato al oído, para escuchar como una voz, tras saludarme, pronunciaba mi nombre.

No lo pronunciaba —mi nombre— con convicción, sino con inseguridad manifiesta, como si estuviera buscando confirmar que mi nombre era mi nombre, que yo, pues, era yo. Cuando le dije que sí, que yo, como siempre, era yo, la voz al otro lado del teléfono me dijo: "Un segundo, que lo comunico con el licenciado". No tuve, entonces, tiempo ni para reclamar ni para preguntar quién chingados era ese tal licenciado ni, menos aún, para preguntar por qué tenía que hablar con un licenciado. El enigma, sin embargo, se aclaró en muy pocos segundos: el licenciado, según me dijo, era el presidente, en la Ciudad de México, de uno de esos partidos políticos que, cuando se avecinan elecciones, buscan candidatos hasta en los basureros volcados.