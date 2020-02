Graco Ramírez pactó con el crimen: Cuauhtémoc Blanco

A poco más de un año de haber asumido la gubernatura de Morelos, Cuauhtémoc Blanco señala que el estado lo encontró en ruinas, producto del saqueo y las malas decisiones de su antecesor, el perredista Graco Ramírez. En entrevista con EL UNIVERSAL, Cuauhtémoc Blanco arma que uno de los temas que más le preocupan es la inseguridad, pero precisa que sí ha afrontado este agelo y no ha pactado con el crimen organizado, a diferencia de la administración de Graco Ramírez, de quien, señala, sí lo hizo.

A punto de rendir su Primer Informe de Gobierno, el mandatario asegura que ha habido buen entendimiento con el gobierno federal en el Mando Coordinado, el cual les ha ayudado a detener a importantes capos y agrega que hay una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Blanco arma que actualmente está enfocado al 100% con ser gobernador, pero reconoce que le gustaría, algún día, ser presidente... pero del América, y se describe como un ciudadano, no como político.;

¿Cómo se encuentra Morelos, qué balance haces del estado?

—Lo encontramos en la ruina por el exgobernador y se ha estado trabajando. Cuando fui presidente municipal de Cuernavaca y me postulé para la gubernatura, comenté que había muchos reclamos de la ciudadanía de que no había pavimentación, alumbrado, seguridad, apoyos al campo y sí bastante pobreza. Poco a poco hemos ido trabajando las necesidades de los ciudadanos, hemos hecho muchas obras en avenidas, hemos pavimentado, puesto luminarias, el drenaje, porque a la gente le falta el agua, le hemos dado vida a esa gente que lo necesita y que estaba en el abandono. La instrucción es no sólo en avenidas, sino en las colonias más marginadas, que realmente es ahí donde se olvidan los gobernantes.

¿Ha sido difícil este año?

—Sí ha sido difícil, complicado, por el golpeteo de la clase política contra un ciudadano honesto y trabajador que quiere hacer las cosas bien, pues viene el golpeteo de esos mismos políticos que han saqueado a Morelos durante mucho tiempo y yo les estorbo a estos personajes, aunque les duela. Yo no me voy a callar, yo digo las cosas como son y ahora vienen elecciones otra vez y estos mismos políticos quieren volver, a pesar de que no han ayudado en nada a Morelos.'

¿Qué calicación te pondrías?

—Yo no me calico, simplemente los que me tienen que calicar son los ciudadanos. Yo creo que hemos hecho bien las cosas, debemos trabajar mucho el tema de la inseguridad, que es lo que nos está preocupando, porque así está todo el país. Nosotros lo hemos afrontado. Las personas anteriores hicieron negociaciones con algunos delincuentes, nosotros no; nosotros somos frontales, para esto debes tener educación; saber la educación que te dieron tus padres, no pactar con el crimen organizado, como lo hicieron en la administración pasada. Nosotros somos frontales, hemos detenido a delincuentes muy importantes en el estado y vamos a seguir luchando porque tengamos paz social; eso es algo importante para mi gobierno, y también ayudar a la gente del campo, que es fundamental porque ha estado abandonada.

¿Morelos sigue siendo el principal destino de los capitalinos para un n de semana?

—Cuando tú no estás metido con los delincuentes, pues no te pasa nada; cuando te metes con los delincuentes, obvio, te pasa algo. Aquí, la verdad, creo que estamos muy bien. En los puentes ha venido muchísima gente, hemos recibido gente de la Ciudad de México y de otros estados y, la verdad, pasan un rato muy agradable aquí. En Cuernavaca tenemos uno de los mejores climas del mundo. La gente está en los restaurantes, cuando voy a estos lugares con mi familia están llenos. Yo no me escondo de nadie, siempre lo he dicho: el que nada debe nada teme. El anterior gobernador se escondía y no salía a la calle y saqueó todo, pero esperamos a la gente con los brazos abiertos porque Morelos es un lugar muy bonito.