Graco contra el perdón y olvido para delincuentes

Cuernavaca, Mor.

El gobernador Graco Ramírez rechazó la propuesta de otorgar algún tipo de amnistía a los delincuentes que lastima el tejido social, como lo planteó el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

“Yo les pido que no permitamos el perdón y olvido, porque el estado de derecho de este país se convertiría en una negociación política, y la política es para resolver pendientes, pero no puede ser por conveniencia convocar a los delincuentes para plantearles la alianza y llegar al poder a toda costa. No lo permitamos, ni perdón ni olvido”, dijo el mandatario morelense en ocasión del Día del Policía 2018.

En ese evento Graco Ramírez afirmó que su administración logró avances sustantivos en la disminución de los delitos de alto impacto, como el secuestro, cuyo delito dejó de ocupar los primeros lugares en la entidad.

El gobernador hizo mención del esfuerzo coordinado con la sociedad civil a través de los Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE), constituidas por células de vecinos en las calles para vigilar y denunciar cualquier acción delictiva. Varios grupos de COMVIVE recibieron equipos de alarma y anuncios que advierten unidad vecinal frente a la acción delincuencial.

En el Centro de Congresos y Convenciones Morelos, el Gobernador entregó reconocimientos por años de servicio y valor a mujeres y hombres policías que acudieron acompañados por sus familiares.

Julián Rubén Castañeda Talavera, reconocido como Policía del Año, aseguró que con la estrategia y las políticas públicas impulsadas por el mandatario estatal, “la policía cambió y cambió para bien”. Dijo que ahora tienen mayor capacitación, equipo tecnológico, armamento y salarios, además de elementos más profesionales y comprometidos con la seguridad del estado.

A nombre de las mujeres y hombres de la Policía Morelos, Karina Cabrera Rodríguez, jefe de la Unidad Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), expresó a Graco Ramírez un reconocimiento porque “nos devolvió la dignidad y el respeto”.

Finalmente el gobernador sostuvo que desde el inicio de su administración asumió el reto de cambiar el modelo policial a pesar de los costos políticos y personales y así nació el modelo de Mando Único, actualmente conocido como Policía Morelos, Cerca de ti.