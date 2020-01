Grace & Frankie: Streaming para los abuelos

Ciudad de México.- A lo largo de cinco temporadas, la serie "Grace & Frankie" ha demostrado que la vejez no es el final de la vida y para muestra es que el show enfocado en el público de la tercera edad —que se cree no está familiarizado con las nuevas formas de consumir contenido online— es uno de los más longevos del servicio streaming.

Esta semana estrena la sexta temporada, con 13 capítulos llenos de la irreverencia de la dupla creada por las actrices Jane Fonda y Lily Tomlin, con esto la serie tendrá 78 episodios a los que se le sumarán 16 más de la séptima y última temporada que fue confirmada por Netflix hace unos meses.

Con esto, la serie creada por Marta Kauffman y Howard J. Morris se convertirá en la más longeva del servicio —por encima de "House of cards", con seis temporadas y 73 episodios, así como de "Orange is the new black", que finalizó tras siete entregas y 91 capítulos—, demostrando que no sólo Fonda luce bien a sus 82 años.

"Es emocionante y en cierto modo oportuno que nuestra serie sobre los retos que pone envejecer, además de la belleza y la dignidad de esta etapa, acabe siendo la más veterana de Netflix", señalaron Kauffman y J. Morris hace unos días en un comunicado.

Para Cindy Holland, vicepresidenta de series originales de Netflix, el hecho de que "Grace & Frankie" sea uno de los shows más longevos del servicio sólo demuestra que las personas de la tercera edad también están ávidas de contenido que hable de las problemáticas a las que su generación se enfrenta.

"La serie ha desmitificado experta e hilarantemente la experiencia de envejecer y ha dado voz al segmento de más rápido crecimiento de nuestra población".

Holland detalló la importancia de tener a un elenco multiesletar que lleva toda su vida dedicada al mundo del entretenimiento.

"Jane, Lily, Sam y Martin se han convertido en modelos a seguir para los fanáticos que abarcan generaciones en todo el mundo, y estamos muy orgullosos de haber sido parte del viaje del programa desde el primer día", detalló la directiva de la plataforma.

Adultos streaming. Se cree que todo lo que tiene que ver con internet y el mundo digital es algo que no se hizo para las personas de la tercera edad, por ello hay plataformas que apuestan por hacer más accesibles las nuevas tecnologías para aquellos que no nacieron sabiendo nada de ellas.

Netflix lanzará estos días una campaña que hace que los abuelos de cada familia puedan familiarizarse más con su plataforma ya que su servicio, dicen, es para todos los miembros de la familia sin importar la edad y para muestra no sólo está su contenido en el que hay series como "Grace & Frankie", cuya nueva temporada se estrena este viernes.

Por ejemplo, si el adulto no escucha bien, puede agregar subtítulos; si no pueden ver bien, pueden lograr que crezca el tamaño de la letra e incluso elegir un tipo de fuente específica y el color en que quieren que se muestren.

Aunado a esto, el servicio también permite que descarguen el contenido para verlo mientras esperan una consulta médica e incluso si no están tan familiarizados con la plataforma y desean ver algún contenido en específico se puede buscar con la lupa por género, actores, frase o alguna palabra de referencia sobre el contenido que quieran ver.

Jane Fonda

Lily Tomlin