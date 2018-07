Grabó exabogado a Trump hablando sobre pago a modelo Playboy

El FBI se apoderó de la grabación este año durante una redada en la oficina de Cohen, de acuerdo con fuentes relacionadas con el caso, y uno de los abogados de Trump confirmó su existencia.



El Departamento de Justicia está investigando la participación de Cohen en el pago a mujeres para aplacar escándalos sobre Trump antes de las elecciones de 2016. Los fiscales quieren saber si el pago violaría leyes federales sobre financiamiento de campaña, al tratarse de dinero utilizado para influir en la imagen de un candidato.



Rudolph W. Giuliani, abogado personal de Trump, confirmó en una conversación telefónica el viernes que Trump había discutido los pagos con Cohen en la cinta, pero dijo que el pago finalmente nunca se realizó.

En cambio, aseguró que la grabación, de menos de dos minutos, demuestra que el Presidente no había hecho nada malo.



"Nada en esa conversación sugirió que (Trump) tenía conocimiento del caso por adelantado", dijo Giuliani, agregando que Trump había ordenado a Cohen que si iba a hacer un pago relacionado con la mujer, escribiera un cheque, en lugar de que enviar dinero en efectivo, por lo que podría estar debidamente documentado.



"En el gran esquema de las cosas, es una poderosa evidencia exculpatoria", dijo Giuliani.



Los abogados de Cohen descubrieron la grabación como parte de su revisión de los materiales incautados y la compartieron con los abogados de Trump, según tres personas informadas sobre el asunto.



La ex modelo, Karen McDougal, dijo que comenzó un romance de casi un año con Trump en 2006, poco después de que Melania dio una luz a su hijo Barron.



McDougal vendió la exclusividad de su historia al medio National Enquirer por 150 mil dólares durante los últimos meses de la campaña presidencial, pero el medio no la publicó. La práctica, conocida como "atrapar y matar", silenció efectivamente a McDougal por el resto de la campaña.



David J. Pecker, presidente de la compañía matriz de The Enquirer, es amigo de Trump. McDougal ha acusado a Cohen de participar en el secreto en el trato, una acusación que ahora es parte de la investigación del FBI.



Cuando The Wall Street Journal reveló la existencia del pago antes de las elecciones, la portavoz de la campaña de Trump, Hope Hicks, dijo: "No tenemos conocimiento de nada de esto", y dijo que el reclamo de McDougal de una aventura fue "totalmente falso".