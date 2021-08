Grabó en plena pandemia

La cantante Billie Eilish reveló que grabó un nuevo álbum mientras se encontraba en confinamiento durante la pandemia, luego de llevar un periodo prolongado sin hacer giras ni conciertos.

"No creo que hubiera hecho el mismo álbum, ni siquiera el solo disco, si no fuera por la Covid", reconoció la cantautora de 19 años durante una entrevista con Stephen Colbert en el programa The Late Show.

"Eso no significa que el disco se trate de Covid en absoluto, es solo que, cuando las cosas son diferentes en tu vida, tú eres diferente. Así es como es. Entonces, tengo que agradecer a Covid por eso".

ENTRE CUATRO PAREDES

La logística de grabar una placa entre cuatro paredes resulta mucho más fácil para Eilish y su hermano Finneas, ya que ambos armaron la mayoría de sus producciones anteriores (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, de 2019, y el EP Don´t Smile at Me), en la casa de Los Ángeles en la que crecieron.

La joven mantuvo los detalles sobre el álbum en secreto, aunque Colbert le preguntó si volvería a mostrar sus habilidades vocales en el nuevo material.

"Hay un par de momentos en este disco en los que hago algunos trucos. Realmente se trata de lo que siento que suena bien", adelantó la californiana.

ALISTA DOCUMENTAL

Desde que salió hace casi dos años When We All Fall Asleep..., la intérprete ha lanzado cuatro temas: "All I Ever Wanted"; el tema principal de la retrasada película de James Bond, "No Time to Die"; "My Future", y un reciente dueto con la cantante española Rosalía, "Lo Vas a Olvidar".

Eilish también habló sobre el lanzamiento de su documental, The World´s a Little Blurry, que estrena este viernes 26 de febrero en la plataforma Apple TV+.

La cinta captura su agitada vida en los meses previos a los premios Grammy del año pasado, en los que ella y Finneas obtuvieron múltiples premios, incluyendo Mejor Álbum, Canción, Nuevo Artista y Productor, entre otros.

"Creo que es importante saber, sin embargo, como miembro de la audiencia de un documental, que lo que te mostramos no lo es todo. Estás viendo una pequeña parte de mi vida en ese momento", advirtió.