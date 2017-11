Grabarán final de Game Of Thrones en Octubre

Cd. de México.- La fecha de grabación de la última temporada de Game of Thrones fue revelada al sitio web Collide.com.



De acuerdo con el medio, el actor que le da vida a Jaime Lannister, Nikolaj Coster-Waldau, dijo que los días de filmación están más cerca de lo que se creía.



Coster-Waldau aclaró que normalmente los protagonistas se enteran de lo que sucederá con sus personajes poco antes de regresar a grabar.



"Sabía lo que pasaría en las primeras tres temporada. Después de eso, fue una temporada a la vez. Te dan el guión un mes antes de empezar a filmar, o seis semana, y entonces sabes qué sucederá durante la temporada. Pero, no sé que sucederá en la siguiente temporada", dijo el actor.



Fue así como se reveló que la última temporada de Game of Thrones comenzaría su trabajo de producción a finales de este año 2017.



"Regresamos en octubre, así que tal vez en las siguientes semanas, nos darán los guiones y lo descubriremos. Tengo mucha curiosidad", confesó Nikolaj.



Por supuesto esta revelación hizo que las redes sociales estallaran y los fans no dejan de hablar del tema.