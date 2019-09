Grabará en Sudamérica

Buenos Aires, Argentina.

Ewan McGregor viajó a Buenos Aires para organizar un viaje en moto por Sudamérica como protagonista de la serie Long Way Up, reportó el diario local La Nación.

McGregor llegó esta semana a la capital argentina junto al director y productor David Alexanian, con quien realizó las miniseries documentales Long Way Round y Long Way Down.

EN MOTO

Esta vez, el actor realizará un recorrido en una moto eléctrica que partirá desde la ciudad austral de Ushuaia, en la Patagonia argentina, hasta Ecuador como parte de la serie.

Luego de la travesía por Sudamérica, McGregor protagonizará una serie de Disney+ sobre Obi Wan Kenobi, cuyo rodaje está previsto para 2020.

El actor escocés ya encarnó al personaje en la segunda trilogía de la saga de Star Wars dirigida por George Lucas entre 1999 y 2005.