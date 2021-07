Grabará ´Chente´ su canción

El Mariachi Vargas de Tecatitlán la grabó primero e hizo los arreglos, y en la más reciente visita de Saúl "Canelo" Álvarez, Eddy y "Chepo" Reynoso al Rancho Los Tres Potrillos, el "Charro de Huentitán" la escuchó y le agradó tanto que prometió incluirla en su siguiente producción discográfica.

Noticia Relacionada Dice no permitirá vuelva corrupción

"Me gusta mucho la música, escribo canciones y ando muy contento porque una de esas canciones me prometió don Vicente Fernández que me la va a grabar, para mí es algo muy emocionante que lo que yo escriba, a un señorón como él le haya gustado y me haya dicho que me la va a grabar", reveló Reynoso.

"Es algo muy satisfactorio que me llena de mucho orgullo. Cuando el señor tenga a bien grabarla, bienvenido sea".

El manager y entrenador de boxeo ha grabado más de 50 canciones en 3 discos que se pueden escuchar en YouTube. Artistas o grupos como Leonardo Aguilar (hijo de Pepe Aguilar) y Los Muecas, han cantado sus composiciones.

"En Puerto Rico también me han grabado y varios más, pero ninguno de la talla de don Vicente. Compongo las canciones por gusto, por hobby".

"(Me baso) en la vida diaria, en las historias, hay muchas que no tienen que ver con mi vida, con mi persona o con mi entorno, pero veo el mundo, veo gentes, veo cómo está la situación y ahí me pongo a escribir".

La canción tiene en su letra una carga emotiva importante para "Chente", por el transcurso de los años y su condición de padre, abuelo y bisabuelo.