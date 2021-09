Graban sus pasos

El Príncipe Enrique y Meghan Markle acudieron con cámaras propias para filmar en secreto escenas de su recorrido por Nueva York que podrían usar en un documental sobre sus vidas para Netflix, de acuerdo con Page Six.

Aunque el filme no se ha confirmado, pues la pareja no ha emitido comentarios y sus voceros prefirieron no dar información, el portal captó a los Duques de Sussex con cámaras y micrófonos durante sus actividades.