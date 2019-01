Ciudad de México.

En el 72 aniversario del natalicio del cantante británico David Bowie, el sello discográfico Parlophone anunció que lanzará el box set denominado Spying Through a Keyhole, el cual se conforma por nueve grabaciones inéditas en vinilos de siete pulgadas.

El nombre del proyecto musical se inspiró por la frase "I see a pop tune spying through a keyhole from the other room".