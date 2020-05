Graba videos con su cel

Acostumbrada a grandes producciones y equipos detrás, Belinda ya atesora y goza con lo austero.

Para sacar adelante los acompañamientos visuales de sus más recientes canciones, ha tenido que echar mano de su teléfono y de la ayuda de seres queridos que la acompañan en su cuarentena.

"¡Jamás imaginé hacer videos con el iPhone y llevo varios en el encierro! Me he dado cuenta que no necesitas tantas cámaras para hacer un gran video porque lo más importante es la visión y la creatividad", dijo en entrevista.

La intérprete ha hecho con sus propios recursos los videos de "Resistiré", canción que grabó junto con un colectivo de artistas y cuyas ganancias irán a la mucha contra el coronavirus; "Madrid x Marbella", colaboración con Juan Magán y "Flamenquita", a dueto con el grupo Lérica.

DOS EN ETAPA DE MONTAJE

El primero ya se dio a conocer (16 de abril) mientras que los otros dos están en etapa de montaje. "(En la realización). Soy yo con dos personas más, que llevamos juntos en la cuarentena todo el mes juntos.

"Nosotros hacemos los videos, la edición, los looks. Todo casero, pero con emoción y corazón", contó.

A Belinda, quien tuvo que pausar temporada teatral de Hoy No me Puedo Levantar le encanta repetir fórmulas exitosas; por ello, tras "Si No te Quisiera" y "Déjate Llevar", aceptó volver a hacer mancuerna con el español Magán.

"Me encanta trabajar con Juan Magán. Tenemos una super química, relación, comunicación. Me encanta hacer canciones con él. Ya hemos hecho varias.

"Me gusta mucho que la canción es un poquito más romántica, no es tan urbana, es entre balada romántica con ritmo. Me gusta mucho la letra, me identifico mucho", detalló.

Con el conjunto español Lérica, cuya canción saldrá en tres semanas, ya había participado en "Un Traguito".

En estos tiempos inciertos, Belinda se deja guiar por una famosa frase del poeta austriaco Rainer Maria Riilke: "Deja que todo te pase, belleza y terror. Sólo sigue andando. Ningún sentimiento es definitivo".

"Uno tiene que dejar que todo pase, las experiencias buenas y malas. Esto es un gran aprendizaje. Los que logren canalizar esto de manera positiva van a hacer muchos cambios en su vida para bien", considera .

Según la interprete, su reclusión la toma con filosofía, paciencia y tranquilidad, priorizando la salud.

"Si uno no tiene salud no tiene nada. A veces valoramos más cosas más superficiales. Es importante el estar sano y libre de enfermedad, porque tú puedes contagiar y eres responsable de otras vidas, de tus seres queridos.