GP de México es galardonado en Leaders Sports Awards 2019

El Gran Premio de México 2018, de la Fórmula 1, fue galardonado durante la ceremonia de los Leaders Sports Awards 2019 dentro de la categoría Mejor Live Experience.

En la ceremonia que se realizó en el Museo de Historia Natural en Londres, el director general del Fórmula 1 Gran Premio de México, Federico González Compeán, recibió el título que avaló a la carrera que se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2018 como un magno evento.

El GP de México se impuso a otros sucesos atractivos para la afición como el US Open 2018; Drone Racing League at BMW Welt; Pool Deck at the Gabba Stadium y Overwatch League Grand Finals.

Los Leaders Sports Awards premian y reconocen la labor de las compañías, eventos e individuos que constantemente innovan para mejorar la experiencia de los aficionados en la industria de los eventos deportivos.