- Gozó María León un show de ensueño en el Metropólitan

Porque la cantautora tenía ganas de armar la fiesta que tenía pendiente y, como dijo no había bailado cumbia con alguien en dos años, hasta subió a un fan para moverse con ella, con la autorización de la esposa de éste.

Al cumplir su meta León no se reservó nada: estrenó canciones, reversionó antiguos temas, tuvo un número de pole dance y se acompañó en el escenario de figuras como Rubén Albarrán y Leonel García.

"Es un viaje por todos los lugares por los que hemos conocido. A pesar de que me conocieron hace muchos años, cuando usaba corpiño, bueno, todavía uso, no me han soltado y eso me tiene en deuda eterna con todos ustedes. Canten para que esta noche sea interminable", propuso.

Con su Alquimia Tour, la cantautora transformó por un par de horas la incertidumbre y temor por los contagios en diversión y alegría, pues disfrutar era lo único que pensaron sus fans, que agotaron el boletaje.

El teatro estuvo al 75 por ciento de su capacidad, equivalente a cerca de 2 mil 300 personas, de acuerdo a los organizadores.