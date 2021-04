Goza trío de mexicanos aventura de estar nominados al Óscar

"Me encantó el resultado y ver la película, y saber que fue muy apreciada. También estamos nominados en la misma categoría al BAFTA y a la Cinema Audio Society, que es el gremio los especialistas en sonido, los expertos que hacen los blockbusters, muy respetados... y nosotros ¡encantados, fascinados! Dicen que (soy) 'bendita entre los hombres', y sí, me siento muy orgullosa", precisó Couttolenc en entrevista telefónica.

"Yo sigo muy incrédulo de todo, estoy como en shock porque son llamadas y llamadas, me marcan y no sé qué decir más que estoy feliz. No me lo esperaba y ahora que viene ¡a ver qué sucede! Creo que como todos, no sabemos ni cómo será la ceremonia ni cómo se hará, si desde casa, quién sabe", añadió Cortés. La tercia comparte los créditos con el orquestador de todo el proyecto, Nicolas Becker, artista sonoro y autor de instalaciones y producciones musicales, además del especialista Phillip Bladh. Y aunque se quedó en el camino el filme Ya No Estoy Aquí, de Fernando Frías, estos expertos en sonido manifestaron su beneplácito por haber ingresado a la lista de contendientes por un Óscar, cuya gala todavía no se sabe cómo será debido al azote de la pandemia de la Covid-19.

Couttolenc y Baksht llevan más de quince años colaborando juntos, mientras que Cortés labora en el estudio de Carlos Reygadas que tiene en Tepoztlán; el de ellos se llama Astro Estudios LX, y el del director de Luz Silenciosa es Splendor Omnia. "La edición la empezaron en Francia, luego siguieron en Los Angeles y después se hizo en México. Como dice Nicolas, es un atelier, es un taller donde todos aportamos ideas; no es sólo de una persona, es de todos. "El diseño principal del sonido es de Nicolas, y quien estuvo en el rodaje fue Phillip. Michelle y yo hicimos la mezcla, eso de editar, le quitas, le pones, y Carlos las premezclas. Lo fuimos armando y ¡qué felicidad el resultado! ¡No lo podemos creer!", indicó Baksht.

La película El Sonido del Metal se encuentra disponible en Amazon Prime Video, y relata la historia de Ruben (Ahmed), un músico en pos del éxito que recibe un macro revés en su vida cuando comienza a perder la audición y hace todo lo posible por frenar este mal. Los contendientes contaron que ellos no estuvieron presentes en el rodaje del filme, el cual se hizo en el primer semestre del 2019, ya que solo estuvieron encargados de su tarea en post producción.