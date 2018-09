Goza "La Rosa de Guadalupe" de libertad absoluta para abordar cualquier tema

México.- A diez años y medio de transmisiones el éxito de "La Rosa de Guadalupe" se debe a que sus creadores nunca han padecido la censura en su contenido y gozan de absoluta libertad para abordar todo tipo de problemas que atañen a la sociedad.

"Aquí nunca ha existido la censura ni una llamada de ´no puedes tocar este tema´; al contrario, nos han dado libertad absoluta para abordar los que interesan a los jóvenes de hoy y a las mamás a fin de que puedan entender mejor a sus hijos", comentó su creador, Carlos Eduardo Mercado, en entrevista con Notimex.

Aunque no han sido su punto de referencia principal, admitió que las notas que ocupan las primeras planas de los diarios han sido retomadas en algunos casos, como el de la discoteca New's Divine, donde el 20 de junio de 2008 fallecieron 12 personas y 16 fueron lesionadas de gravedad tras un operativo policial.

"Hace poco hicimos uno que se llamó ´Calcetitas rojas´ y hubo polémica porque la gente no vio el capítulo, se fue con la finta del título. Si lo hubieran visto se darían cuenta que no tiene nada que ver con la historia real (de la niña asesinada por sus padres, porque no avisó que le andaba del baño)".

El escritor detalló que sólo fue un pretexto para contar el caso de una niña maltratada "y que nuestro personaje central lograra hacer las cosas correctas: acudir a las instancias gubernamentales y de familia para salvarla, pero nada tiene que ver con el desfortunio de la otra niña".

Otros temas tomados de la realidad han sido los programas de Pokémon Go, las llamadas "aguas locas", la ballena azul, los cosplayers y momo.

Hay casos presentados por "La Rosa de Guadalupe" que a su creador Carlos Eduardo Mercado le llenan de orgullo.

Uno de ellos sucedió cuando una mujer en Chiapas se le acercó para decirle que gracias a un capítulo del programa convenció a su esposo de que le hicieran una mastectomía y se salvara del cáncer que la amenazaba.

"Muchos padres se han acercado a nosotros para agradecernos porque con las historias que presentamos se han enterado de diversas drogas al alcance de sus hijos, de un spray para teclado que es dañino o el vodka en las toallas femeninas. Para escribir los libretos nos nutrimos de la vida cotidiana de la propia audiencia".

El bullying es un tema recurrente en el unitario, pero siempre han buscado abordarlo de una manera diferente, pues consideran que es una situación recurrente en las escuelas y tanto niños como adolescentes y padres deben estar pendientes de qué acciones tomar al respecto.

"En lo que refiere al uso de la mariguana no estamos de acuerdo en su consumo como droga, pero sí creemos que a nivel medicinal debe hacerse algo. No somos nadie para tener una postura, no obstante, estamos representando a la sociedad para que se abra un debate y se haga lo mejor".

Hace 10 años, cuando se estrenó el primer episodio de "La Rosa de Guadalupe", nunca imaginó el éxito que alcanzaría, que hoy le hace continuar como líder de audiencia en su barra de horario.

"Al inicio del proyecto pensé que podría mantenerse muy bien durante cinco años y que después empezaría a caer, pero la realidad es que la misma audiencia nos ha avasallado. ´La Rosa de Guadalupe´ es un producto que a nosotros mismo nos sigue sorprendiendo", comentó.

Explicó que la necesidad de un programa bajo esas características nació luego de las elecciones presidenciales en México de 2005, que le dieron el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa.

"Pensé que para la polarización que existía en ese momento era necesario un concepto que mostrara la figura de la Virgen de Guadalupe. La propuse como algo de unión, de esperanza, de acrecentar la fe y apaciguar las divisiones que había. Sin embargo, hasta casi tres años la empresa aceptó el producto".

Aunque por la imagen de la Virgen de Guadalupe que se exhibe en cada capítulo podría pensarse que se trata de una propuesta televisiva de corte religioso, su productor Miguel Ángel Herros aclaró que no es así porque no abundan en los milagros; simplemente, ella funge como intersección para resolver los problemas que se muestran.

"Por costumbre de los mexicanos todo se lo pedimos a la virgen, a Dios, a San Judas Tadeo o a la figura que nos haya inculcado nuestra familia, pero no por destacar a la virgen estamos haciendo un programa religioso, sólo nos inspiramos en ella", subrayó a Notimex.

No obstante, admitió que cuando grabaron los dos capítulos piloto acudieron a la Iglesia para que diera su visto bueno respecto a la forma en que debía aparecer la llamada "Patrona de México".

"En los mil 200 programas que llevamos no se ha visto una sola vez a un cura o a una monja, y no se verán. Sólo mostramos a una deidad unificadora y esperanzadora, pero ´La Rosa de Guadalupe´ no tiene que ver con la institución clerical o cualquier otra", insistió Carlos Eduardo Mercado.

La rosa blanca, la imagen de la Virgen de Guadalupe y la ráfaga de viento han sido puntos característicos del programa. Pero el "airecito" ha cobrado fama e incluso se ha convertido en motivo de bromas, chistes y hasta memes a través de las redes sociales.

Fue idea de él y nació tras una visita que hizo a la Basílica de Guadalupe. "Al principio me sugerían que se abriera el cielo y que de él saliera un rayo de luz, pero no me convencía hasta que caminando por la Basílica me llegó una ráfaga de viento. Fue porque estaban las dos puertas abiertas y se hizo corriente. En ese momento, dije: ´¡Esto es!´".

"De acuerdo con la gente religiosa el viento es una manifestación que indica que ya todo se acabó y que el orden divino todo lo compuso. Pero quienes son escépticos dirán que es el movimiento de la razón en el que un personaje entiende que está mal y debe mejorar su vida".

"La Rosa de Guadalupe" maneja ese binomio. Opinó que quien es muy religioso verá el milagro y quien es escéptico no. Lo importante de cada capítulo es que se retrata a gente que lucha y construye su esperanza para llegar a este fin".

En ninguna emisión, dijo, se ha denigrado a los personajes por sus preferencias sexuales, nivel socioeconómico, cultural o tipo de raza, pues siempre buscan enfocar los temas en lo correcto, en el bien común y a difundir los valores.

"El objetivo siempre consiste en presentar un problema, pero terminando en superación personal, en redondear la reflexión con un mensaje positivo. ´Mujer, casos de la vida real´, que hizo Silvia Pinal durante más de 20 años, no lo hacía", destacó Miguel Ángel Herros.

Otro de los aspectos relevantes de "La Rosa de Guadalupe" es que se ha convertido en semillero de actores que hoy protagonizan telenovelas, como es el caso de Michelle Renaud, pero también ha rescatado a otros que estaban retirados y olvidados por la televisión. En su momento sucedió con Carmen Montejo, Evita Muñoz "Chachita", Ana Martin y María Rubio.

"Cerca de cuatro mil actores han participado en los casi 11 años de transmisiones. En su mayoría han repetido, por lo menos, hasta en 30 capítulos. Se ha convertido en una fuente de ingresos para aquellos talentos que casi nunca son llamados para hacer telenovela", sostuvo.

En lo que refiere a las series presentadas por plataformas como Netflix, el productor señaló que no son competencia porque hay público para todos y la ventaja es que ellos transmiten en señal abierta, la cual es más vista por aquellos que no tienen contratado un sistema de paga.

"La ventaja que tenemos es que nuestras historias se cuentan completas en 42 minutos y no hay que esperar a ver una serie completa. Incluso Netflix nos compró, pero a la llegada de Blim se concluyó con el contrato y les dolió mucho perder el programa", comentó.

De las imágenes de la Virgen de Guadalupe que aparecen casi al final de cada episodio, reveló que son compradas o mandadas a hacer.

Están resguardadas en Televisa San Ángel y se procura repetirlas lo menos posible. Todas son muy apegadas a la tradicional virgen del ayate y jamás ocupan una que sea caricaturizada.

La producción de "La Rosa de Guadalupe" graba cuatro capítulos a la semana, ya sea fuera como dentro del foro. Tiene a nueve directores de escena a cargo y se transmite en más de 10 países de América Latina.

En México se disfruta a través de Las Estrellas de lunes a viernes de las 19:30 a 20:30 horas, mientras que los días sábado se presenta lo mejor de la semana.