Goza ´Nico´ el milagro

Nicolás Castillo debutó por segunda vez. Volvió a pisar una cancha. Un milagro para el chileno.

"Disfrutar cada momento que estoy en la cancha, muy contento, muy feliz de poder volver a jugar. Desde que me subí al bus camino al estadio iba pensando en todo momento lo que viví, en el momento en el que estuve en el hospital con la incertidumbre de qué iba a pasar conmigo, fueron muchas operaciones de urgencia, no sabía si podía vivir, no sabía si iba a poder tener mi pierna, fueron muchas sensaciones que hoy en día agradezco, a quienes estuvieron cerca, a mi familia, todos trabajando para que estuviera aquí hoy en día. Recuerdo los momentos en que estuve en casa sin hacer muchas cosas, mi familia me ayudó, a la gente del club, nunca me dejaron solo, mis compañeros.

"Hoy en día estando aquí en la cancha demostrándole a mucha gente que cuando te digan que no, que no puedes, que no lo vas a hacer, yo soy así, me dicen algo que no y voy a hacer todo lo posible para que sea que sí. Muy poca gente creyó en que yo volvería a jugar y aquí estoy, dejándolo todo, lo dejé todo en la recuperación, hubieron muchas lágrimas, peleas conmigo, conmigo, con gente del club, que hoy agradezco porque por eso estoy aquí, pero lo más importante es la familia", expresó en una entrevista para el Club América.

Fue una charla emotiva. El delantero chileno entiende que esto ocurrió por una razón. Después de un año, cinco meses y 14 días, Nicolás Castillo volvió a jugar el pasado domingo contra Santos.

"Este 4 de julio lo voy a recordar por el resto de mi vida", dijo Castillo, quien no pudo contener las lágrimas.

"Me hubiese encantado haber salido a la cancha y tener...", dijo entre sollozos, "y tener a mi familia cerca y abrazarla, a mi hijo, fue un debut, para mí volver a jugar y a pisar una cancha, que la gente te grite, que la gente... Fue un debut, lo viví así, tenía muchos nervios de cómo iba a pasar y agradecido de toda la gente que siempre estuvo conmigo en todo momento, ahora solo me toca disfrutar, el primer paso, me toca ponerme a punto en todo lo que perdí, un año y medio, me toca volver a ser el que fui", expresó.

Los médicos en México le habían advertido a Castillo sobre los riesgos que corría su salud en caso de jugar. Su retorno era más que complicado. Él no se rindió y acudió con uno de los mejores especialistas, en Estados Unidos, para someterse a una tercera operación con la que evitara jugarse la vida en cada disputa del balón.

"Me hubiese gustado que mi familia estuviera allá afuera, mi hijo, mi abuelo, recibiéndome, saliendo a la cancha juntos para disfrutar con ellos, fueron los que vieron este momento de mi vida", expresó.

Agradeció a Solari y a los kinesiólogos de cómo lo llevaron con calma en su proceso de recuperación, más allá de la ansiedad que él sentía por regresar.

"El doctor Jordan en Estados Unidos fue quien me dio ese empujoncito para lo que yo quería, sabía que iba a volver en algún momento, en mi cabeza lo tenía muy claro, con trabajo, sacrificio, esfuerzo, con todo iba a volver a jugar", mencionó.