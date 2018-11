Goza Manny Rodríguez de sus 100 HR´s

Guadalajara, Jalisco.- Tal y como pasó cuando pegó su primer cuadrangular, la noche de su jonrón 100 fue especial para José Manuel Rodríguez.

El primer vuelacercas de Manny en la Liga Mexicana del Pacífico fue el 8 de diciembre de 2006 en el Estadio Manuel "Ciclón" Echeverría, cuando apareció en el lineup de los Algodoneros de Guasave como bateador designado.

"Fue contra Oswaldo Verdugo en Navojoa", recordó el ahora segunda base y capitán de los Charros.

"Fue algo muy bonito porque mis papás estaban ahí y me tocó dar ese batazo".

A prácticamente 12 años de distancia de aquella primera vez, Rodríguez alcanzó el centenar de tablazos la noche del viernes 16 de noviembre ante los Cañeros. Lo hizo después de 789 juegos o 3 mil 68 turnos oficiales al bate.

"Fue un momento muy bonito, sobre todo porque mi familia estaba aquí, mi esposa, mi niñas y pudieron ver el evento. Gracias a Dios se dio y es otra marca más en mi carrera y que más bonito que estar aquí en casa", comentó quien porta el 13 en la casaca sobre su jonrón 100.

"Cuando lo conecté tenía la seguridad que se iba a ir".

Manny comenzó la temporada 2018 de la LMP con 93 jonrones en su carrera, el 99 lo pegó el 6 de noviembre en el primer juego de la serie ante los Venados. A partir de ahí, él y los Charros entraron en una racha. El equipo ligó 8 derrotas y no anotó carrera en 41 entradas, mientras que el intermedialista tuvo 36 turnos sin botársela.

"Qué loco ¿no?, se me había negado, en Mexicali di dos (batazos) que se pudieron haber ido, pero no se dieron y no le di importancia por la situación que traíamos", mencionó.

"A lo mejor (me presioné) al día siguiente que me enteré (que llevaba 99 jonrones) un poco, pero en general no, la verdad no lo estaba buscando, nada es a fuerzas".