Goza Gerardo González ser campeón con Puebla

A mediados de los 70 se popularizó el "Corrido de Gerardo González", interpretado por Ramón Ayala y los Bravos del Norte. El mismo hace mención de un famoso pistolero que "en forma cobarde, la muerte encontró".

Si el ex futbolista regio Gerardo González tuviera su propio corrido, éste tendría que decir que "en forma valiente, en Puebla el éxito encontró".

Hace 34 años, González y media docena más de regios, entre los que se encontraba Sergio Almaguer, partieron con rumbo a la Angelópolis en busca del éxito que en tierras regias se les negaba.

El 26 de mayo de 1990, junto al mismo Almaguer integró el equipo que le dio a La Franja su último título de Liga.

Fue una campaña en la que el Puebla, dirigido por Manuel Lapuente y estrellas como Jorge "Mortero" Aravena, Pablo Larios y Carlos Poblete, fueron dominantes, pues también obtuvo la Copa y por ende, el título de Campeón de Campeones.

"Venía a probarme a ver cómo nos iba y afortunadamente nos dieron oportunidad de debutar en Primera División y ya tenemos aquí más de 30 años en Puebla", comenta el ahora director del centro de formación "Deportivo Puebla".

"Era un trabuco, la verdad, ese campeonísimo", dice con orgullo.

González, hoy de 52 años, surgió del barrio futbolero de la zona de Venustiano Carranza, luego jugó con la Universidad Regiomontana, donde lo vio Alfonso Portugal, quien lo invitó a las reservas de Tigres, a principios de los años 80.

Como no llegaba el debut en Primera, en 1986 siguió a Portugal hasta los Ángeles de Puebla, donde debutó en 1987.

Tener que emigrar fue difícil, pero a sus casi 20 años y graduado en Administración de Empresas, tomó valor.

"Afortunadamente mis papás (ya fallecidos) me vieron como futbolista y que no fui a pasear, que no fui a comer mole, fui a hacer una carrera", recuerda el ex defensa central.

Pese a la distancia, González aclara que nunca ha dejado de sentirse norteño y regio. Por eso, cada vez que viene a la Ciudad le ponen el corrido de "Gerardo González", mientras hace una carne asada.

"Voy a regresar, aunque sea en bastón, pero regresamos", dice el Gerardo González del futbol.