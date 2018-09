Gordillo no participará en el gobierno de AMLO

Ciudad de México

El nieto de Elba Esther Gordillo, René Fujiwara, aseguró que su abuela no va a participar en el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

"Eso te lo puedo decir, ella no va a participar en el gobierno de López Obrador, yo no voy a participar en el gobierno de López Obrador y los maestros van a decidir qué va a pasar con su gremio, yo no sé si ella quiera participar", aseguró.

En entrevista en la Cámara de Diputados, René Fujiwara agregó que el Partido Nueva Alianza (NA) perdió su registro debido a que se quedó sin identidad, traicionó a su militancia porque se entregó a un gobierno que les quería quitar muchos derechos que ya habían adquirido.