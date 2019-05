Gordillo, engendro demoniaco: Bejarano

Ciudad de México.

René Bejarano, dirigente de la agrupación Movimiento por la Esperanza, calificó a Elba Esther Gordillo como un engendro demoníaco que se benefició de la venta de plazas por parte del sindicato.

Apoyó el contenido del dictamen de Reforma Educativa que se discute en el Congreso, porque mantendrá la rectoría del Estado sobre las plazas.

"Es la recuperación por parte de la Federación de la nómina y las plazas para evitar que grupos sindicales o vinculados a Gobiernos estatales manipulen nóminas para obtener recursos indebidos.

"En ese tema no va a haber variación y creo que es correcto, porque tampoco se debe aspirar a revivir prácticas que hizo en su tiempo ese engendro demoníaco que es y ha sido Elba Esther Gordillo", señaló Bejarano sobre la Reforma Educativa.

En conferencia de prensa el experredista expresó confianza en que se mantendrán las alianzas entre diversos grupos para aprobar la reforma, primero en Diputados y luego en el Senado.

Reconoció que hay "radicales" que quieren regresar al control de plazas, tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), lo que, consideró, sería negativo.

"Se pueden cumplir compromisos con la CNTE pero no ceder a la pretensión incorrecta como que manejen las plazas, no creo que sea una demanda legítima, esa no, ahí es donde no se debe ceder y seria contraproducente.

Advirtió que hay que evitar que se corrompan grupos sindicales manejando las nóminas y las plazas.

"En algunos estados podría ser que algunos líderes obtengan poder, pero serían instrumentos que reactiven mafias burocráticas del PRI y otros partidos, pero no veo que estén otros partidos en esa ruta", indicó sobre los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Bejarano marcó distancia de Gordillo y la relación de ésta con el Gobierno de la Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Citó, en referencia a la exdirigente magisterial, que en el 2006 la campaña de López Obrador no hizo alianzas que le hubieran dado el triunfo y que ahora sí hubo en 2018 para ganar la Presidencia.

Dijo que reconocía cuando se hacen alianzas electorales, pero que las distinguía de la decisiones de Gobierno.

"Qué bueno que en 2018 se hicieron alianzas, es una política electoral, y otra cosa es el Gobierno. Yo la veo queriendo recuperar su partido, van a tener que competir solos y no podrán ir aliados con nadie", dijo Bejarano.

Profesor fundador de la CNTE en 1979, dijo que recordaba los asesinatos de maestros y que él ha estado siempre del lado de la izquierda, mientras que la maestra se formó en el PRI.