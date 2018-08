Google sigue tu rastro, aunque le digas que no lo haga

Aunque le digas explícitamente que no, Google rastrea cada paso que das. Así lo revela una investigación de Associated Press difundida este lunes, que señala que muchos servicios de Google en dispositivos Android e iPhones almacenan los datos de ubicación de los usuarios incluso si se desactiva el historial de ubicaciones. El estudio recomienda apagar además la herramienta "Actividad Web y App".

En general, Google es transparente y pide permiso para utilizar la información de sus usuarios, explica AP. La aplicación de Google Maps, por ejemplo, contiene una herramienta que recuerda a los usuarios que tienen que permitir o no el acceso de la localización. Si permiten que la compañía acceda a los movimientos y registre los destinos a lo largo del tiempo, Google Maps mostrará ese historial en una "línea temporal", recopilando así los movimientos diarios de la persona. La empresa permite no obstante "pausar" esa función para evitar que la compañía recuerde los lugares en los que uno ha estado.

"Puede desactivar su Historial de Ubicaciones en cualquier momento. Con el Historial de Ubicaciones desactivado, los lugares a los que va no quedarán almacenados", dice la página de apoyo del servicio. Sin embargo, esto no es cierto. AP revela que incluso con el historial pausado, algunas aplicaciones de Google guardan de manera automática datos de tu ubicación sin preguntarte, como el lugar y la hora. Es el caso de las actualizaciones automáticas diarias con la predicción del tiempo o cuando buscas información que no tiene nada que ver con la ubicación. "Galletas con pepitas de chocolate" o "kits de ciencia para niños", marcan así la longitud y latitud donde te encuentras y a continuación, se guarda el dato en la cuenta de Google.

Los resultados de la investigación han sido confirmados por investigadores en ciencias informáticas de la Universidad de Princeton. El estudio señala que, además, cuando abres la aplicación de Google Maps, se almacena directamente una captura del lugar donde estás.

Google ha asegurado ser transparente en cuanto al uso de datos sobre localización de sus usuarios. Según manifestó un portavoz de la empresa a AP, "hay varias maneras en las que Google puede usar la ubicación para mejorar la experiencia de la gente, incluyendo: Historial de Ubicaciones, Actividad Web y App y los Servicios de Ubicación en el dispositivo". La compañía aseguró sin embargo que "ofrecemos descripciones claras de esas herramientas e importantes instrumentos para que la gente pueda activarlas o desactivarlas y borrar sus historiales en cualquier momento".

Para que Google no acceda a datos de localización, los usuarios pueden apagar la herramienta "Actividad Web y App", recomienda AP. Este instrumento evitará que se guarde en tu cuenta cualquier paso que das. Para ver qué información ha guardado Google, puedes acceder a myactivity.google.com.

La cuestión de la privacidad afecta a unos 2.000 millones de dispositivos equipados con el sistema operativo Android —que pertenece a Google— pero también a cientos de millones de usuarios de iPhone que usan los mapas o el buscador de la compañía estadounidense.