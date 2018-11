Google quita 13 juegos de Android

Han sido en total 13 los juegos fulminantemente retirados de Google Play tras haberse detectado que infectaban con malware (programas maliciosos) a los móviles Android en los que se instalaban. Este tipo de programas son los que emplean los hackers para instalarse de forma subrepticia en los equipos con el objeto de obtener información privada e incluso gobernar el dispositivo sin el conocimiento de su propietario. Los citados juegos parecían inofensivos (en su mayoría, se trataba de simuladores de conducción) y algunos de ellos cosecharon un gran éxito de descargas llegando a situarse en la sección de tendencias de la tienda de aplicaciones de Android.

Este grave problema de seguridad no fue detectado por los propios protocolos de Google que filtran el contenido en Google Play, sino que fue desvelado por el analista de ESET Lukas Stefanko quien, mediante un mensaje en su perfil de Twitter, desveló que 13 aplicaciones que acumulaban más de 560.000 descargas estaban infectadas con malware. El críptico mensaje de este analista explica que las mencionadas aplicaciones, que ya han sido retiradas por Google de la tienda, instalaban un archivo APK adicional no relacionado con el objetivo del juego y sin una "función legítima".

Según parece, las primeras señales de alarma han llegado de los propios usuarios que han instalado estas aplicaciones y las han dejado patentes en los comentarios de Google Play, reportando que el juego en sí no hace nada, pero han detectado una ralentización del móvil. Todas estas aplicaciones contaban con la autoría del desarrollador Luiz Pinto, y en algunas de ellas, los usuarios denunciaban que eran incapaces de encontrar el icono de la app una vez instalada, tal vez porque ha sido ocultado por el propio desarrollador.

Todo indica que se trata de adware, es decir, programas para desplegar anuncios en el dispositivo sin autorización del propietario y de los que se lucra el desarrollador. Google no ha emitido ningún tipo de comunicado más allá de retirar las citadas aplicaciones.

Qué hacer

¿Qué se puede hacer si ya se ha instalado una de las mencionadas aplicaciones? "Recomiendo a los usuarios que ya han instalado las apps que intenten desinstalarlas a mano", explica Stefanko a EL PAÍS, "sin embargo, existe la posibilidad de que puedan existir activos descargados que no puedan ser eliminados por el usuario, así que lo más conveniente es emplear una aplicación antivirus actualizada", concluye. Este experto no ha querido especular sobre las causas por las que los filtros de Google no han detectado la entrada de este tipo de aplicaciones.

Y no parece que tenga poco trabajo la plataforma con este asunto: el año pasado se retiraron la friolera de 700.000 aplicaciones de estas características de Google Play, una cifra que supone un incremento del 70% sobre el año anterior. Google destaca que estas aplicaciones fueron eliminadas en el proceso de aprobación, o lo que es lo mismo, antes de ser publicadas en la tienda online de la plataforma.