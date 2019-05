Google busca limitar rastreo de cookies, usadas para publicidad

Nueva York, Estados Unidos.

Google de Alphabet Inc está preparada para implementar una función similar a un tablero de control en su navegador Chrome, que daría a los usuarios más control para eludir el rastreo de cookies, informó el lunes el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el

asunto.



Las cookies son pequeños archivos de texto que siguen a los usuarios en internet y son la base sobre la cual los anunciantes se dirigen a los consumidores en función de intereses específicos que han mostrado durante la navegación.



Si bien no se espera que las nuevas herramientas de Google reduzcan significativamente su capacidad para recopilar datos, ayudaría a la compañía a aumentar la ventaja sobre sus rivales de publicidad en línea, dijo el medio.



Google no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.