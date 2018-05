Gonzalo Higuaín: "Falla en la Final de Brasil 2014 quedará en el olvido"

Buenos Aires, Argentina.

"Dime, ¿a quien le sucede eso? Pienso que a los mejores. Que te recriminen los que no hiciste y no los 300 que hiciste.



"Yo hice un gol más lindo, que es tener a mi hija y a mi mujer. Lo demás pasa a segundo plano. Y lo más importante de la vida, cuando dejas el futbol, es ser buena gente y tener gente que te quiera. Yo tengo muy buena gente al lado, y es la que te va a acompañar toda la vida. Después quedan pocos, muy pocos. Ese que te dice 'grité tu gol' no está. Está el que te quiere. Cuando dejaste de jugar al futbol, chau. Eres descartable", afirmó el "Pipita" a la televisora argentina TNT.



"Hoy en día lo que sirve y lo que vale es criticar al otro, hacerle mal al otro. La gente está sentada y está viendo cómo joder al otro", añadió



Higuaín estuvo a punto de dejar el futbol en 2016 por una enfermedad de su madre, quien le pidió seguir en el balompié.