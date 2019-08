Gómez Mont le gana a Legarreta y presume sus tenis de 18 mil pesos

No cabe duda que todavía nos quedan unas semanas de intenso sol y altas temperaturas. Esto nos da una idea de algunos looks veraniegos que nos harán ver increíbles y, lo mejor, es que podemos tomar inspiración de nuestras celebridades favoritas. Tal es el caso de Inés Gómez Mont, quien siempre nos muestra sus mejores looks y estilismos.

Sin embargo, hace un par de horas, Inés nos compartió una fotografía en la cual nos dejó ver un look increíble para las altas temperaturas. Consiste en una tank-top de Chanel, unos shorts negros y unos tenis con incrustaciones de cristales. Estos últimos han sido armados por la marca italiana Miu Miu, la cual resulta ser firma hermana de la marca Prada.