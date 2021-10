Golpeará la economía legalización vehicular, afirma AMDA

"Es un duro golpe para el mercado interno automotriz y también es un duro golpe para la economía formal porque los negocios a los cuales representamos como AMDA pagamos impuestos y generamos además empleo, a diferencia de las mafias que se encargan de traer estos vehículos al país, y no hay una derrama económica por el contrabando al país", dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Tamaulipas, Conrado de la Garza Montoto.

Será este sábado cuando el presidente de la República firmará el decreto de nacionalización de unidades extranjeras en estados fronterizos como Tamaulipas; según el anuncio hecho esta semana, lo recaudado con este proceso de será destinado para el mejoramiento de carreras así como para bacheo en localidades en entidades fronterizas.

La AMDA por su parte ha buscado un acercamiento con el presidente López Obrador para exponerle cuáles serán algunas de las repercusiones para el mercado interno automotriz, "no ha habido respuesta, nosotros quisiéramos entablar conversaciones, que se hiciera una mesa de diálogo, poner nuestros puntos por los cuales creemos que no le conviene al país una regularización como esta, pero no ha habido respuesta por parte del Ejecutivo federal".

De la Garza Montoto recalcó que la industria automotriz viene recuperándose de una caída en ventas originada por la pandemia, solo este año hubo un 21.4 por ciento de recuperación en ventas en comparación con lo visto a lo largo del 2020, sin embargo, en comparación con el mismo período del 2019 sigue estando por debajo del 20 por ciento, "el valor de los vehículos seminuevos también va a bajar, una persona que tiene un vehículo del mismo año y modelo del que van a querer regularizar – eso – disminuye el precio".