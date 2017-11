Golpean a activista

Tampico, Tam.- La activista social en pro de los derechos humanos, María Guadalupe Vicencio Sánchez fue atacada por dos sujetos no identificados, quienes le propiciaron heridas en su cara y cuerpo para después amenazarla con quitarles la vida; responsabiliza a Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Civil "Alto al Secuestro", así como a Ana Lucía Zavala Rodríguez, presidenta nacional de la Organización Humanista por el Progreso Social A.C.

Al realizar una marcha en la zona centro de Tampico, Mary Sainz como se le conoce en las redes sociales, señaló que este martes poco antes de las 23:00 horas fue atacada por los dos sujetos quienes se vestían de negro y se cubrían el rostro.

Menciona que fue a una cuadra de su domicilio en la colonia Benito Juárez de Ciudad Madero, que sufrió el ataque, "me salieron a mi paso y me aventaron hacia una pared, mientras uno me pegaba en la costilla y otro me pegaba en la cara... Me dijeron que le bajara a mis publicaciones o si no, le vas a hacer compañía a Brenda".

Refirió que había salido de su domicilio en dos ocasiones anteriores, por lo que sospecha que la estaban vigilando para atacarla, "yo decidí no callar, si el día de mañana no aparezco a raíz de esto que estoy hablando, pero no me voy a callar".