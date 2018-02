Golpean a embarazada para robarle su bolso

Monterrey, México.

Para fortuna de la víctima, un taxista bajó de su vehículo para enfrentar al ladrón, quien huyó con las manos vacías.

La lesionada fue identificada como Rosa H. G., de 21 años, quien dijo desconocer el nombre del conductor que la había ayudado.



La agresión fue cometida a las 0:19 horas en el cruce de la Avenida Cuauhtémoc y Modesto Arreola, en el Centro de Monterrey, informó un elemento de la Policía.



"Un taxista que vio lo que pasaba se bajó y al enfrentarlo (al ladrón) lo hizo correr, dice que no se llevó nada, pero se le brinda la atención de los socorristas a la mujer porque dice que tiene 3 meses de embarazo", explicó el policía municipal.



La víctima fue subida a la ambulancia, en donde fue atendida de golpes y raspones que presentaba en el rostro y brazos.



"Está bien, no trae lesiones graves, pero se le revisó por la condición de embarazo, al parecer no recibió ningún golpe en el vientre", dijo uno de los paramédicos.