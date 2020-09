Golpea pandemia las fiestas

La venta y renta de vestidos de fiesta en Reynosa ha registrado pérdidas por encima del 80 por ciento debido a la contingencia sanitaria del Covid-19, que mantiene como prohibido cualquier evento social.

Pese a que los comercios han colocado ofertas con descuentos de hasta el 60 por ciento, en planes a meses sin intereses o prendas gratis al comprar cierta cantidad, los números evidencian la crisis. "En la última semana vendí un solo vestido y eso fue para una sesión de fotos, es un panorama muy triste, porque antes venían las damas de honor, quinceañeras, mamás, madrinas, novias, a comprar, ahorita todo está frenado, las ventas están muy mal, en caída", mencionó Sarahí, administradora de un comercio en la zona centro.

Debido a las bajas ventas optó por descansar hasta nuevo aviso a sus empleados, y por el momento solo atiende ella.

En las actualizaciones del comité estatal para la seguridad en salud, Reynosa se mantiene en la fase I de la nueva normalidad, lo que impide la utilización de palapas, casinos, salones de fiestas o reuniones para evitar contagios del Covid-19.

Por ello y al no existir permisos, la población opta por postergar sus festejos al próximo año. "Vienen se miden la ropa pero no compran, nos dicen que están revisando presupuesto, lo entendemos, y por eso para intentar vender tenemos promociones, ojalá podamos recuperarnos porque conocemos personas que han tenido que cerrar, al no haber ventas".