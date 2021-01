Golpea la pandemia día de ´San Valentín´

A diferencia de otros años en donde para finales de enero el color rojo y las decoraciones de corazón sobresalían de la zona centro de Reynosa, como parte de las campañas previas al día del amor y de la amistad, hasta ayer, la fecha pasaba desapercibida, sin mucho interés de los vendedores.

La incertidumbre de que ocurra un nuevo cierre o un retroceso en los horarios de atención, ha provocado que en este año el 14 de febrero no se considere una "temporada alta" para las ventas. "Si tendremos regalos y se han estado promocionando muchos artículos por redes, pero ahorita de qué nos sirve hacerlo presencial si a todo mundo le están pidiendo que no salgan de casa, no será un San Valentin típico, quizá no tengamos ventas, a lo mejor ni siquiera estaremos abiertos", dijo Norma Uribe, quien comercializa artículos de temporada.